Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a radikálisnak vélt ígéreteket a fegyvertartás szigorításáról.","shortLead":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek...","id":"20210213_michigan_fegyverbolt_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f585a1-a8c6-4202-82d7-7054b04efdd5","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_michigan_fegyverbolt_biden","timestamp":"2021. február. 13. 15:00","title":"Egy fegyverbolt nyilatkozatot kér a vásárlóitól arról, hogy nem Joe Bidenre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk kell, máskülönben baj lesz – mondta.","shortLead":"A Microsoft milliárdos társalapítója szerint a koronavírus elvonultával sem dőlhetünk hátra. Fejlesztenünk és kutatnunk...","id":"20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb513a-f0cc-4433-bb03-def68f167358","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_bill_gates_jarvany_koronavirus_bioterrorizmus","timestamp":"2021. február. 15. 10:33","title":"Bill Gates: Egy újabb járvány veszélye mindig a fejünk felett fog lógni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első ülését.","shortLead":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első...","id":"20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a97855b-a11d-433c-bf8f-d42b609c03eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. február. 13. 15:35","title":"Mostantól Mario Draghi Olaszország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még az új Ghibli Hybrid nem lett puhány modell. ","shortLead":"2021-ben már a Maserati sem engedheti meg magának, hogy semmibe vegye a hibrid technológiát, de szerencsére ettől még...","id":"20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91681ae9-7422-4c09-81fb-e746cb436734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901a7d5-6f33-48ad-9cd8-d541bd171e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_elso_hibrid_maserati_ghibli_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 13. 20:00","title":"Már megint egy szentségtörés: teszten az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra, mellkasi nyomásra.","shortLead":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra...","id":"20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7c0ce-92cf-4271-8565-6832d6046689","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","timestamp":"2021. február. 13. 15:52","title":"Szlávik: A mutáns vírusok ellen is védenek az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is elfogadhatatlannak tartotta T.J. Ducklo viselkedését. ","shortLead":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is...","id":"20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8e9a2-edcf-4efa-9e42-0329b2dd5fc2","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","timestamp":"2021. február. 14. 11:12","title":"Lemondott a Fehér Ház helyettes szóvivője, akit egy újságírónő megfélemlítésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]