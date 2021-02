Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni a 2022-es választás idejére.","shortLead":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni...","id":"20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058fef8-2268-4e9a-a0c1-329e223022fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","timestamp":"2021. február. 15. 20:51","title":"Gyurcsány Ferenc: Mind a 106 helyen előválasztás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás Elemértől.\r

","shortLead":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás...","id":"20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd6e413-af16-4b03-8819-5dbfa0595a45","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","timestamp":"2021. február. 16. 14:05","title":"Huszti Szabolcs edzheti Dzsudzsákot Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","shortLead":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","id":"20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdf932-929e-4ea0-b231-9396d46f8862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","timestamp":"2021. február. 14. 20:09","title":"Olyan hideg volt, hogy röptében fagyott meg a víz a Bükk-fennsíkon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","shortLead":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","id":"20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d6ad7-a271-4a14-b3ef-09aae5ee2a79","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","timestamp":"2021. február. 15. 15:11","title":"Videó: Illegális pókerpartira csaptak le a rendőrök Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","shortLead":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","id":"20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b680755-5fd9-4034-b27d-61ff1801d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 15. 16:35","title":"A munkáltató nem teheti kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","shortLead":"Szerdán 419 forintra emelkedik az üzemanyag átlagára.\r

","id":"20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c7a135-0309-4231-8e0b-2e28f8bcf741","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_benzin_gazolaj_uzemanyag_dragulas","timestamp":"2021. február. 15. 15:19","title":"Szerdán megint drágul a gázolaj a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]