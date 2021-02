Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb pillanatához.

","shortLead":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb...","id":"20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e45b26-e703-4350-9912-7feb4b141af0","keywords":null,"link":"/360/20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 07:19","title":"Vezető német lap: Veszélyzónába ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","shortLead":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","id":"20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e1502-0e4f-4a3e-bc58-4e67f9e51441","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","timestamp":"2021. február. 23. 10:50","title":"\"Csak egy őrült festhette\" – írta rá a Sikolyra maga Edvard Munch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","shortLead":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","id":"20210224_ksh_uj_lakas_epites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c1cc35-9572-4a22-bd59-e7e8da6877ee","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_ksh_uj_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 24. 10:49","title":"11 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","shortLead":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","id":"20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8441a792-8f3c-43d7-9472-46a9cddddc1b","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","timestamp":"2021. február. 22. 16:55","title":"Feloszlott a Daft Punk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel arra a keddi értesülésre reagáltak, miszerint csak a vállalt mennyiség felét tudnák leszállítani.","shortLead":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel...","id":"20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45ccdf6-8401-4e0f-9f11-a18e08d5a8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","timestamp":"2021. február. 24. 13:41","title":"Az AstraZeneca ígéri, leszállítja a nyár elejére vállalt 180 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","shortLead":"Erősebb hajtáslánccal és nagyobb elektromos hatótávval érkezett meg a népszerű szabadidőautó amerikai kivitele. ","id":"20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b621b672-9420-4b26-8506-b007c4ea2e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4569c2ad-a2d4-41f7-adbe-8caf411278ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_itt_a_megujult_plugin_hibrid_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 24. 07:59","title":"Itt a megújult plugin hibrid Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és fejlődő országokat célozzák, így a propagandájuknak mindenképpen jót tett, hogy egy uniós ország, Magyarország is engedélyezte a Sinopharmot – amit egyébként itthon is sikerként tud kommunikálni az Orbán-kormány.","shortLead":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és...","id":"20210223_Kina_vakcina_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486d529-3879-4460-8090-88bb7e1e2ea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Kina_vakcina_diplomacia","timestamp":"2021. február. 23. 15:20","title":"Kína is hálás lehet, hogy Magyarország engedélyezte a vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","shortLead":"Az újranyitásról szóló konzultációs ív kitöltésére biztatnak e-mailben és a vakcinainfo.gov.hu oldalon is.","id":"20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e491c3-72b8-4eb2-8b53-8838e5a9a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_vakcinainfo_nemzeti_konzultacio_hirdetese","timestamp":"2021. február. 23. 16:53","title":"A nemzeti konzultáció hirdetésére használja a kormány a koronavírus elleni oltásregisztrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]