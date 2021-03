Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","shortLead":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","id":"20210324_kave_zsiregetes_testedzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be6e45-b5ad-4143-a8e8-27f2b85262be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_kave_zsiregetes_testedzes","timestamp":"2021. március. 24. 16:03","title":"Szokott edzés előtt kávézni? Lehet, hogy érdemes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne a nyilvántartásban. ","shortLead":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne...","id":"20210325_operativ_torzs_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d57f89-495d-4aff-a350-7279232c6246","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_operativ_torzs_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 13:50","title":"Ma indul a honlap, ahol megnézheti, érvényes-e a regisztrációja az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális Alapból, és erről az emberi erőforrások minisztere egyedül dönt.","shortLead":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális...","id":"20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ffb98-98be-46f1-bf41-c687a962b3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","timestamp":"2021. március. 25. 08:35","title":"Rendeletet hozott a kormány a pénzügyminiszter mellőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a jogosultságot egyszer is elegendő igazolni.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a jogosultságot egyszer is elegendő igazolni.","id":"20210324_ingyen_internet_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8dc72-5b39-452b-a578-39c69e525dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_ingyen_internet_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 24. 11:33","title":"Visszamenőleg is igényelhető a digitális oktatás miatti ingyennet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","shortLead":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","id":"20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ca5ba-7325-4ba3-a7c0-e8ca45d07257","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","timestamp":"2021. március. 23. 20:39","title":"A kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges szűrés.","shortLead":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges...","id":"20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd1f1e-e4ef-465c-a996-9ff5ab43e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. március. 25. 14:35","title":"70 százalékkal lassíthatta a koronavírust a tömeges tesztelés Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]