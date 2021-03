Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","shortLead":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","id":"20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b267d2-8a84-4bb6-a731-f7a68cdc2e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 21:16","title":"Uniós riasztást adtak ki a maszktípusra, amiből a magyar kormány több millió darabot rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","shortLead":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","id":"20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce8dee-c104-4430-9caf-49e7bbb091ad","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","timestamp":"2021. március. 25. 09:24","title":"Kisebb kiképzés után visszatértek a Fehér Házba a Biden házaspár németjuhászai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt szükségszerű, az otthon rizikófaktor is lehet. Az első hullám során a biztosítók több háztartási balesetről számoltak be az átlagosnál, ez várhatóan a jelenlegi korlátozások során sem lesz másként. Ha a balesetek többsége nem is védhető ki, az anyagi vonzataira biztosan fel lehet készülni – ebben segítenek a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe66d4c-ef11-418d-8561-a8e0e8978280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","timestamp":"2021. március. 26. 13:55","title":"A négy fal között is történhet baj: hogyan biztosítsuk magunkat háztartási balesetek esetére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album a hvg.hu-n már meg is hallgatható.



","shortLead":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album...","id":"20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41827dc1-fb27-49bd-be4e-b8884592f8c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Itt a Próféta könyve – Moped Loewen-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","shortLead":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","id":"20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0987177b-2bfe-40b7-a589-889a1027749b","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","timestamp":"2021. március. 24. 16:04","title":"Nagy Feró: Mire észbe kaptam, fideszes lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is arról kellene szólnia, hogy kiérleljék a közös kormányprogramot. Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje 4 napos munkahetet, magyar eurót és finn típusú oktatást szeretne. Az elszámoltatást és a propagandisták megregulázását pedig nem tartja összeegyeztethetetlennek a jogállamisággal. ","shortLead":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is...","id":"20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a074a5e-f5ec-479d-b853-38830e6d5ed0","keywords":null,"link":"/360/20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2021. március. 26. 13:00","title":"Élesben Fekete-Győr Andrással: Nem tudom, a többi miniszterelnök-jelölt mit képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","shortLead":"Csak az üzemanyagköltségen nagyjából 90 százalékot lehet megspórolni egy dízel szemeteskocsihoz képest. ","id":"20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d7feb6-6c07-4829-95c1-2f5ee1bdfc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433d3ae-ebc7-436f-9660-66753496ce6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Alig_4000_forintert_tankoljak_az_elektromos_kukasautokat_amilyet_Debrecenben_is_hasznalnak","timestamp":"2021. március. 26. 09:06","title":"Alig 4000 forintért „tankolják” az elektromos kukásautókat, amilyet Debrecenben is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","shortLead":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","id":"20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d235857b-27b6-4fc6-a960-6d1b8e65f3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","timestamp":"2021. március. 25. 06:50","title":"Csökken az üzemanyagok jövedéki adója áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]