Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia.","shortLead":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt...","id":"20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8049a-6346-476e-aca6-b827a4d1b4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","timestamp":"2021. április. 04. 10:40","title":"Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb ember halt meg, de a kórházban lévők száma ismét emelkedett szombathoz képest.","shortLead":"Kevesebb ember halt meg, de a kórházban lévők száma ismét emelkedett szombathoz képest.","id":"20210404_211_koronavirusos_beteg_hunyt_el_6566_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c46e65-2cf9-428d-979b-8f36169c7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_211_koronavirusos_beteg_hunyt_el_6566_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. április. 04. 09:20","title":"211 koronavírusos beteg hunyt el, 6566 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","shortLead":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","id":"20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f58533-3a6a-447a-8edd-60d6b80d1587","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","timestamp":"2021. április. 03. 18:13","title":"Putyint választották Oroszország legjóképűbb férfijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó karnevált rendeztek, a svájci St. Gellen pedig háborús övezetté változott a héten.","shortLead":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó...","id":"20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94990c8d-d42c-450d-a719-442eb300997b","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","timestamp":"2021. április. 04. 14:50","title":"Félmeztelen művészek, Molotov-koktélos svájciak, karneválozó járványtagadók - sűrű volt a tüntetők hete Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","id":"20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bafdce-8dbc-489a-b17c-8cb77b95f9f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","timestamp":"2021. április. 05. 09:41","title":"Hamarosan itt az Audi Q4 e-tron és a sportosabb változata is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","shortLead":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","id":"20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4266d7ad-9dd2-434a-8878-c0b67b2cf036","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","timestamp":"2021. április. 03. 19:28","title":"Már Iránban is a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]