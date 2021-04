Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","shortLead":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","id":"20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be458e76-e962-45eb-abe3-9f553c9861bb","keywords":null,"link":"/sport/20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 05:18","title":"Foci-Eb: Bilbao nem vállalta nézők beengedését, elvették tőle a rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint kétharmadában már egyáltalán nincsen szabad ágy.","shortLead":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint...","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6d2e2-171b-4143-aa9e-6e3ae8524e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 10:25","title":"Óriási a baj Indiában, egyetlen nap alatt 314 ezer fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e023b1a-253f-4687-b374-21e83faf1464","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság közúti veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A hatóság közúti veszélyeztetés bűntettének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.","id":"20210422_buggy_halasztelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e023b1a-253f-4687-b374-21e83faf1464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ce7829-2e96-469d-85db-3f36ae7dcaf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_buggy_halasztelek","timestamp":"2021. április. 22. 14:55","title":"Majdnem elütött egy gyalogost egy buggys, aki felismeri, jelezze a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban. Elég nagy a baj ahhoz, hogy most végre változtassunk életmódunkon.","shortLead":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban...","id":"202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d7f64-9d09-4794-8a17-1a627694c955","keywords":null,"link":"/360/202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","timestamp":"2021. április. 22. 19:00","title":"Elhíztunk a karanténban, nincs nálunk Covid-veszélyeztetettebb nép Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont eljárást indított.","shortLead":"Mivel a drukkerek a stadionon kívül voltak, sem a klubot, sem az MLSZ-t nem terheli felelősség. A rendőrség viszont...","id":"20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899da54-970a-4211-8011-cac9b6f43ac3","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Nyomozas_ZTE_Budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 22. 07:34","title":"Nyomozás indult a ZTE-Budafok meccs ügyében, amelyen véletlenül buktatták le a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","shortLead":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","id":"20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7265-ee41-4bdd-99ae-0ef17d3f1434","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"Hiába oltották be az idősotthonokban élőket már februárban, maradt a kijárási és látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták.","shortLead":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi...","id":"20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b85f3-b440-4039-94a8-51384daf2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","timestamp":"2021. április. 22. 10:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]