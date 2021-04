Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk. A Micro Focus szakértői szerint az irodákban is egyszerűen delegálhatjuk az ismétlődő, adminisztratív feladatokat az intelligens és könnyen bevethető szoftverrobotoknak, amelyek az embereknél gyorsabban, pontosabban és biztonságosabban dolgoznak, míg mi fontosabb feladatokat végezhetünk.","shortLead":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk...","id":"20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccd1adc-5eec-4d23-8cbc-841241c96a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","timestamp":"2021. április. 20. 16:03","title":"Ha irodában dolgozik, itt az ideje megtanulnia a kifejezést: szoftverrobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató szerint a pénzből külföldi akvizíciókra is lehetőségük nyílik.","shortLead":"A kötvényekért 5 milliárd forint névértéken nyújtottak be ajánlatot a befektetők. Kosztolánczy György vezérigazgató...","id":"20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ee159-c6dd-41d3-8a35-ab9068226753","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_otthon_centrum_kotvenyek_kibocsatasa","timestamp":"2021. április. 20. 14:57","title":"2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","shortLead":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","id":"20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48341155-9910-44bc-a3a3-b4b1f19d6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","shortLead":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","id":"20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5ff9-d152-4aa1-a8c6-836e57adc63e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","timestamp":"2021. április. 20. 10:16","title":"Alig egy hónappal a kirúgása után, új helyen folytatja az M4 Sport riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0a457-5969-462d-9633-b5e590e69ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Falitöltő, gyorstöltő, villámtöltő – nagyjából mindenki hallott róluk, akit kicsit is érdekel az elektromos autózás. Mindez csak a jéghegy csúcsa, ha valójában arra vagyunk kíváncsiak, mivel is néz szembe, aki villanyautózással barátkozik. Az kétségtelen, hogy itt nem csak egy egyszerű \"benzin vagy dízel?\" kérdést kell eldöntetni. Összeszedtük, nagyjából milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes töltési módozatoknak. ","shortLead":"Falitöltő, gyorstöltő, villámtöltő – nagyjából mindenki hallott róluk, akit kicsit is érdekel az elektromos autózás...","id":"20210421_elektromos_auto_toltese_megoldasok_hogyan_gyorstoltes_rfid_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0a457-5969-462d-9633-b5e590e69ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b82180d-d404-4007-bdb6-6ed74cbbeb10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_elektromos_auto_toltese_megoldasok_hogyan_gyorstoltes_rfid_app","timestamp":"2021. április. 21. 12:00","title":"A magyarok 90 százaléka otthon tölti elektromos autóját, de miért? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","shortLead":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","id":"20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd4dcf-03ee-4fd7-9610-f9dc455a6b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","timestamp":"2021. április. 19. 18:01","title":"Felbukkant a Nürburgringen a Mercedes régen várt hiperautója, a One – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas megoldásról van szó, bár nem ez lesz a gyártó első rugalmas kijelzőjű készüléke.","shortLead":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas...","id":"20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7578f76-6c8c-463b-b03c-5de82bec8fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","timestamp":"2021. április. 19. 18:03","title":"A TCL telefonja nem csak széthajtogatható, utána még nyújtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]