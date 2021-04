Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd valószínűleg az év végén újra. Aki a mediánnyugdíjat kapja, annak havonta kevesebb, mint 800 forinttal nőhet a nyugdíja.","shortLead":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd...","id":"20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b305d-5bcb-4bad-8ade-9b1db970e3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","timestamp":"2021. április. 27. 11:47","title":"Kiegészítő nyugdíjemelést ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez.","shortLead":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar...","id":"20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97527586-bc43-48ac-bab7-2c01079f180f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","timestamp":"2021. április. 27. 17:44","title":"Kínai–magyar légi selyemútról szerződött a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett a bankoknak pénzt visszafizetniük. Az ügyfelek összesen 246 millió forintot kaptak vissza.","shortLead":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett...","id":"20210427_bankok_mnb_visszafizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d13061-bc4c-45c5-b14c-125c50adf1c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_bankok_mnb_visszafizetes","timestamp":"2021. április. 27. 13:55","title":"Rosszul kiszámolt kamat, hibás árfolyamszámítás, részletek helyett egyben beszedett törlesztés miatt is járt vissza pénz a bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán fideszes képviselőt, aki „technikai nehézségek” miatt nem tudott leparkolni.","shortLead":"A bizottságban soha nem voltak korábban tekintettel a késésekre, most viszont meg kellett várni Tessely Zoltán...","id":"20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b51fdbf-8494-4a1b-977f-ac888b9244aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a62915-4b25-45d8-8cbe-8d8e2dd18b29","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_fidesz_tobbseg_bizottsagi_ules_tessy_zoltan_parkol","timestamp":"2021. április. 26. 16:31","title":"Addig nem lehetett szavazni egy parlamenti bizottsági ülésen, amíg nem volt többségben a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál bizalomgerjesztőbb elnevezéseket fejlesztett. A Szputnyikkal közben oroszországi nyaralást lehet nyerni, csak félő, hogy hosszúra nyúlik majd. ","shortLead":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál...","id":"20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd12be-32df-425d-897e-4b84cbab94e7","keywords":null,"link":"/360/20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","timestamp":"2021. április. 26. 19:00","title":"Új neveket talált a vakcináknak a Duma Aktuál, a mostani unalmasak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy akkumulátoros, 204 lóerős példányt fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy...","id":"20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadfa57-28f4-40c4-8e29-95444b795324","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","timestamp":"2021. április. 28. 06:41","title":"Vissza a cseh farmotorhoz: kipróbáltuk a Skoda Enyaq villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi tájékoztatóján. Azt is elmondták, hogy az indiai vírusvariánst egyelőre nem mutatták ki Magyarországon.","shortLead":"Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi...","id":"20210427_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d75b6-7e9f-4170-9bf4-afdc8affbb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 27. 13:04","title":"Müller Cecília: A sok oltás miatt lassulhat a védettségi kártyák kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","shortLead":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","id":"20210427_becs_koronavirus_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cb255-f248-4ca5-a681-dfc2825c456b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_becs_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. április. 27. 16:14","title":"Nyithatnak az üzletek Bécsben, feloldják a teljes zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]