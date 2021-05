Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak újabb időpontot, miközben az EESZT-ben 12 hetes várakozás szerepelt. Az nem derült ki, hogy miért, azt viszont legalább tisztázta az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy ilyenkor az számít, amit az oltóponton kapott papírra írnak.","shortLead":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak...","id":"20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b95d964-7848-4bd8-b94b-9ab9e2daf93f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","timestamp":"2021. május. 06. 18:40","title":"Országos Kórházi Főigazgatóság: A papírnak higgyen, aki ott más oltási dátumot lát, mint az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán összetört mindkét autó.","shortLead":"Csúnyán összetört mindkét autó.","id":"20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ba2d8-f7fc-4362-9c1f-9b99c5b57262","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 06. 15:25","title":"Vezetéstől eltiltott férfi karambolozott Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","shortLead":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","id":"20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f872fc4d-c39e-4b0a-801f-b499ded0fa54","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","timestamp":"2021. május. 05. 20:05","title":"Hatszor vitték kórházba, de mindig hazaküldték a végstádiumú rákos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","shortLead":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","id":"20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc897593-e585-46ec-87d7-23c806f8d48c","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","timestamp":"2021. május. 05. 20:10","title":"A Magyarságkutató Intézet is megválik a bepanaszolt szegedi professzortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af","c_author":"","category":"kultura","description":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson rockzenésszel szemben: ő többek közt azt állítja, a sztár megkötözte és megerőszakolta, és olyan sebet ejtett a testén késsel, ami mindmáig látszik.","shortLead":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson...","id":"20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d2961-e83a-4516-9356-f7e21e4cbe53","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","timestamp":"2021. május. 06. 16:42","title":"Nemi erőszak, vagdosás késsel: újabb vádak Marilyn Manson ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes leállítást.","shortLead":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes...","id":"20210507_kina_uveghazhatas_gazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64801393-2e6e-4e19-a4b9-8e4d1419a979","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_kina_uveghazhatas_gazok","timestamp":"2021. május. 07. 09:59","title":"Több káros anyagot bocsát ki a levegőbe Kína, mint a teljes fejlett világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","shortLead":"Némiképp eltér a globális rangsortól az okostelefon-gyártók hazai sorrendje.","id":"20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8deb43a-ec16-477e-b827-cf439ce891ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_okostelefon_gyartok_sorrendje_magyarorszagon_nepszeruseg_toplista_magyar_piac_samsung_xiaomi_apple_oppo_vivo_huawei_lg","timestamp":"2021. május. 07. 08:03","title":"Magyarországon melyik mobilgyártók telefonjait veszik a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda esti Magyar Közlönyben jelent meg kormányrendelet.

","shortLead":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda...","id":"20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f91c9-4fbd-40f1-b822-ca889c99bc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. május. 06. 07:25","title":"Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]