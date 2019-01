Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","id":"20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd76d6-cf8e-4a30-a156-d8cea39cbc89","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","timestamp":"2019. január. 14. 18:37","title":"Kiszállt az MKB-ból Matolcsy György unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"75,5 milliárd forintot kaszáltak nálunk, ami 23,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. ","shortLead":"75,5 milliárd forintot kaszáltak nálunk, ami 23,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. ","id":"20190116_Oriasi_arbevetellel_zarta_a_tavalyi_evet_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1721f6-c5ac-4a7a-8a4c-f118b0884c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Oriasi_arbevetellel_zarta_a_tavalyi_evet_az_IKEA","timestamp":"2019. január. 16. 08:29","title":"Óriási árbevétellel zárta a tavalyi évet az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sinkovics Gábor volt Nemzeti Sport-újságíró a 444.hu-nak írta meg, miként emlékszik a kirúgására. Ebben az újságíró többszörösen is megvádolta az újságot, annak tulajdonosa, a Mediaworks azonban tagad, és jogi lépésekkel fenyeget.","shortLead":"Sinkovics Gábor volt Nemzeti Sport-újságíró a 444.hu-nak írta meg, miként emlékszik a kirúgására. Ebben az újságíró...","id":"20190115_Tagadja_a_Mediaworks_hogy_csunyan_bant_volt_ujsagirojaval_es_megfenyegette_az_errol_iro_mediumokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b1b35-8288-45cb-9e0e-122cb4e54fed","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Tagadja_a_Mediaworks_hogy_csunyan_bant_volt_ujsagirojaval_es_megfenyegette_az_errol_iro_mediumokat","timestamp":"2019. január. 15. 14:05","title":"Nemzeti Sport kontra Sinkovics: tagad és fenyeget a kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","shortLead":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","id":"20190116_bmw_7_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f512f-5aef-45c8-88d9-cd17abe50769","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_bmw_7_facelift","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"Az összes nagy BMW arcot vált, a 7-es sorozatnak is eljött az ideje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár életmentő is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár...","id":"20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59c26e-61db-4ec2-a999-3a380eedc754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","timestamp":"2019. január. 14. 19:03","title":"Életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció nélkül hagyta a férfi kárigényét, míg kérdéseket nem kaptak az Indextől, ekkor hirtelen sikerült megállapodniuk.","shortLead":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció...","id":"20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3c686-5933-4381-bb4b-55fda1a9e4f0","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"Rossz lábát műtötték meg, és csak akkor kapott kártérítést, amikor a médiához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","shortLead":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","id":"20190114_Toyota_Supra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3a547-6422-4e83-999b-4ef1bec512fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_Toyota_Supra","timestamp":"2019. január. 14. 17:02","title":"17 év után itt az új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért bent aludtak.","shortLead":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért...","id":"20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fd37d-5436-4d98-8fdf-72f81da6f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","timestamp":"2019. január. 15. 06:53","title":"Bent aludt az MTVA-ban Szél és Hadházy, a tévések rájuk állították a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]