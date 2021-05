Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt sikerrel. ","shortLead":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt...","id":"20210519_Elokepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4ce62-cdfa-4ee0-b6e7-b96c8aba8213","keywords":null,"link":"/360/20210519_Elokepek","timestamp":"2021. május. 19. 11:20","title":"Karácsony Gergely: „A 99 Mozgalom leginkább unikális és magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40","c_author":"BI","category":"elet","description":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","shortLead":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","id":"20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac29d6-1121-471e-a6f8-4585ef63e09d","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","timestamp":"2021. május. 17. 17:15","title":"„Ez eltűnt. Volt 25 éve. A világ egyetlen zászlómúzeuma megszűnt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket, bevételeiket és vagyonelemeiket, de legalábbis jóvátételre számíthatnak.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket...","id":"20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ddfd1-0509-4349-9e0e-0e39e1d2b83c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 18. 15:42","title":"Elnökfelvonulást tartott az ellenzék az új, százmilliárdos fideszes gazdasági övezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég eltemetett hullát, a dobos Fejes pedig csak egy fejet játszik.","shortLead":"Az együttes legutóbbi lemezén szereplő Megölni engem című szám klipjében Mucsi buszsofőrt, a gitáros Sidi rég...","id":"20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4837a23b-42f8-4140-98a6-82d3a84e7eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a751d75-7844-4952-87b4-ae2b715e2d70","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mucsi_Zoltannal_itt_a_Tankcsapda_korhataros_horrorklipje","timestamp":"2021. május. 18. 09:42","title":"Mucsi Zoltánnal itt a Tankcsapda korhatáros horrorklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","shortLead":"Továbbra is nagy ütemben zuhan a kormányközeli kézbe került lapok olvasottsága.","id":"20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3910e-c9ca-4021-b9c6-01e8909f654e","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kesma_megyei_lapok_eladas","timestamp":"2021. május. 18. 19:15","title":"Csak idén hatezer olvasót vesztettek a kormánykézbe került megyei lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42681424-bcf2-4d83-81cd-103c2600f986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több mint egy hónappal az indítása után olyan rendszerfrissítést kapott a Xiaomi első összehajtható telefonja, amely zseb PC-t varázsol az eszközből.","shortLead":"Valamivel több mint egy hónappal az indítása után olyan rendszerfrissítést kapott a Xiaomi első összehajtható...","id":"20210518_xiaomi_mi_mix_fold_frissites_pocket_pc_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42681424-bcf2-4d83-81cd-103c2600f986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ac865-bb79-4e96-8d00-b449666a135a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_xiaomi_mi_mix_fold_frissites_pocket_pc_funkcio","timestamp":"2021. május. 18. 11:03","title":"Így lesz számítógép a Xiaomi összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","shortLead":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","id":"20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01537a8d-8312-4210-9145-3d0e8c9cd1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","timestamp":"2021. május. 19. 10:25","title":"A Toyota Corollának is lesz szabadidő-autó változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]