[{"available":true,"c_guid":"bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vékony műanyagrétegek, ha vizet vesznek fel, képesek magas elektromos feszültséget előállítani. ","shortLead":"Vékony műanyagrétegek, ha vizet vesznek fel, képesek magas elektromos feszültséget előállítani. ","id":"202120_aram_nedves_levegobol_legbol_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3d917b-e152-4946-8502-55637c4cdafc","keywords":null,"link":"/360/202120_aram_nedves_levegobol_legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 20. 14:00","title":"Kínai tudósok bebizonyították, hogy lehet levegőből áramot termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Puhl Sándor bíróként vált legendává, de a magyarok számára többet is adott: egy Kelet-Magyarországról érkezett vagány embert, aki nem ijedt meg Roberto Baggiótól sem.","shortLead":"Puhl Sándor bíróként vált legendává, de a magyarok számára többet is adott: egy Kelet-Magyarországról érkezett vagány...","id":"20210520_puhl_sandor_nekrolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17f03aa-c178-40dc-a69c-3dd3024d55ef","keywords":null,"link":"/sport/20210520_puhl_sandor_nekrolog","timestamp":"2021. május. 20. 14:00","title":"Meghalt a bíró, aki nem csinált nagyobb ügyet a világbajnoki döntőből, mint egy Vasas–Csepelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","shortLead":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","id":"20210521_kariko_orban_disznosajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5ced4-9a31-4e58-acf1-36a28bf10195","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kariko_orban_disznosajt","timestamp":"2021. május. 21. 07:04","title":"Karikó az Orbánnal való találkozóról: Én említettem a disznósajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","shortLead":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","id":"20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cd0f2d-eb08-46bc-a022-62e1941061e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","timestamp":"2021. május. 21. 07:59","title":"Driftelni is lehet a VW 333 lóerős izgalmas új villanyautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","shortLead":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","id":"20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e29d613-7145-43ea-95c8-4bb18f93f63e","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 13:52","title":"Müller: Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani a szabadalmat más gyógyszergyárakkal, pedig a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, az izraeli Teva is tett erre ajánlatot. ","shortLead":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani...","id":"20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f55a7-9603-4065-b695-96c3cd2c4695","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","timestamp":"2021. május. 20. 17:48","title":"A nagy gyógyszergyárak egyelőre nem adják át a koronavírus elleni vakcinák technológiáit másoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","shortLead":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","id":"20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8de742-d23a-4ded-9df6-0344acfb70cb","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2021. május. 20. 14:56","title":"Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]