Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok? Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok?

A levegőbe beszélt Orbán az adóvisszatérítéssel, vagy a zsebében tudhatja pénzt?

Kihirdették a társasjátékok legfontosabb díjának, a Spiel des Jahres (Az Év Játéka) gyerekkategóriájának győztesét.

Megvan a nyertes: magyarul is elérhető az év legjobb gyerektársasjátéka Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól. Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól.

„Az emberek gyönyörű esőerdőt akarnak inkább látni, nem azt, hogy vágják ki éppen"

A KFOR állományát pedig beoltjuk koronavírus ellen. A KFOR állományát pedig beoltjuk koronavírus ellen.

A NATO-n keresztül ajándékoz lélegeztetőgépeket Magyarország

Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi. Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.

Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban

Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával. Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával.

El fogja riasztani a multikat a kormány LMBTQ-ellenes módosítója

Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden. Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.

Erdogannal tárgyalt Orbán a NATO-csúcs előtt

A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll. A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll.

A BKK szerint ugyanaz okozza a fővárosi dugókat, mint ami a járvány előtt