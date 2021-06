A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére csökkentették, a nyugdíjas bérletet megszüntették. A nyugdíjasok már tüntetnének is.

Nem csillapodnak a szegedi Napfényfürdő áremelései miatti elégedetlenkedések. A Szegeder egy hónapja szúrta ki a csillagászati árakat, a portál úgy matekozott, hogy a belépők teljes átrendezésével egyes elemeknél ezerszeres áremelkedés is történt. Mivel az egész éves korlátlan belépést biztosító bérletet megszüntették, így az nem jelenik meg az árlistában, hogy ezerszer magasabb árat kell fizetni, de ha valaki eddig minden nap elment a fürdőbe, és eztán is ezt tenné, akkor annak valóban a horribilis, egymillió forintos árat kellene megfizetnie.

Ami húsbavágónak tűnik most, az a nyugdíjas bérlet megszüntetése: tavaly ősszel már drágább lett a kedvezményes bérletük, ekkor 20 ezerről 27 ezerre emelték meg az árát, de ősztől az új konstrukcióban már 300 ezer forintba fog kerülni, ha a korábban 10 hónapra szóló nyugdíjas bérletük helyett váltanának több, 30 alkalomra szóló bérletet. A szegedi nyugdíjasoknál elszakadt a cérna, levelet írtak a Napfényfürdő igazgatójának, de a válasz nem nyugtatta meg őket, így a tüntetést is fontolgatják. A Mi Hazánk elnöke is megszólalt az ügyben, Toroczkai László csütörtök délutánra hirdetett egy tüntetést. A nyugdíjasok között volt, aki azt mondta, nem akarnak semmilyen politikai balhéban részt venni, de ha nincs más, lehet, hogy elmennek a demonstrációra.

Három évvel ezelőtt jutott a szegedi Napfényfürdőhöz Mészáros Lőrinc Hunguest Hotels Zrt.-je, valószínűleg jutányos áron vették meg a több milliárd forint uniós pénzből fejlesztett komplexumot a Forrás Szállóval együtt. Az eladó ekkor nem a szegedi önkormányzat volt, hanem Leisztinger Tamás, hiszen még 2007-ben a HH akkori tulajdonosaként hozott létre konzorciumot az önkormányzattal, hogy közösen pályázhassanak a fejlesztési forrásokra. Akkor úgy érvelt a konstrukció mellett a szegedi városvezetés, hogy a városnak így nem kerül egy fillérjébe sem a beruházás és a működtetés sem, mert a magánbefektető tolja bele a pénzt, és 6 milliárd forint hitelt is felvesznek a 3 milliárdos pályázati pénz mellé. Viszont a két fél közötti szerződés azt is tartalmazta, hogy kötelező 5 éves fenntartási idő elteltével az önkormányzat eladhatja a részét. Ha nem lesz rá jelentkező, akkor a város az apportként bevitt 1 milliárd forint inflációval növelt összegért a magánbefektetőnek adja el. Ez meg is történt, ekkor még Leisztinger volt a vevő, ő adta tovább Mészároséknak a többi Hunguest-ingatlannal együtt. Az új tulajdonos a vásárlás után nem emelt túlzó mértékben árakat, ekkor még 30 százalékos kedvezményt kaptak mindenből a Csongrád-Csanád megyéből érkezők, és a többi belépő ára is a tűréshatáron belüli pár száz forinttal emelkedett az elmúlt években. A pandémia utáni nyitás után szembesültek a vendégek a horror árakkal.

A kedvezményeket nyesték le

Cselesen állították össze az idei árlistát az üzemeltetők, hiszen a felnőtt belépő ára mindössze 50 forinttal lett több a tavalyihoz képest, de a kedvezményeket alaposan megnyirbálták. Tavaly a hétköznapi felnőtt belépő 3700 forintba került, tehát csak hétvégén kellett 5650 forintot fizetni. Ez utóbbit emelték meg 50 forinttal úgy, hogy ez most minden napra érvényes. Tavaly a hétköznapi 3700 forintos jegyárból még lejött 30 százalék, ha a vendég szegedi, vagy a megyéből érkezett, most ez a kedvezmény 30 százalékról 15 százalékra csökkent. Tehát egy szegedi felnőtt egy tavalyi hétköznapon még bemehetett a Napfényfürdőbe 2600 forintért, az idén azonban ezt már csak 4845 forintért teheti, tehát majdnem a duplájáért. Ehhez jön még a bérletrendszer drasztikus átalakítása: ahogy a szegeder.hu kiszúrta, az éves korlátlan bérletet megszüntették, de nem lesz már biometrikus bérlet sem. A szegedi nyugdíjasok szerkesztőségünket is megkeresték, arra panaszkodnak, hogy az ősztől már kívül maradhatnak a kapun.

A nyugdíjasok egy csoportja megkereste a Napfényfürdő vezetését, hogy szabjanak méltányosabb árakat, de Szabó Mihály, a Forrás Szálloda és Napfényfürdő Aquapolis igazgatója annyit válaszolt, hogy egyfelől több fejlesztés is történt, így a vendégek számára elérhető élmények is bővültek, és azt, hogy a bérletrendszert más hasonló fürdőkhöz igazították, valamint júliusban megnyílik a gyógyászati részlegük is, ahol kedvezményeket kapnak majd a rehabilitációra érkezők. Az igazgató arra is felhívta a nyugdíjasok figyelmét, hogy a Békéltető Testülethez, vagy a kormányhivatalhoz is fordulhatnak a panaszaikkal.

De mi kerül ennyibe?

Az csak pikáns részlete az ügyletnek, hogy 2007-ben a város a közös cégbe saját részét az apportként bevitt Dóra-kúttal egyenlítette ki, ebből a termálkútból táplálják a Napfényfürdő medencéit, gyakorlatilag a néhány évvel ezelőtti eladáskor ennek az árát kapták vissza az infláció mértékével megtoldva, 1,4 milliárd forintot. A kút a városi üzemeltetésű Partfürdő területén van, ők most fizethetnek az innen kivett vízért, míg Mészárosék saját kútból veszik ki a termálvizet. Tehát Szegeden a szállodatulajdonos milliárdosé a Forrás Szálló, a vele szinte egybeépült Napfényfürdő, és az aranytojást tojó termálkút is. Tulajdonképpen ezért is szorul magyarázatra a drasztikus áremelés, hiszen Szegeden olcsón vehették meg a komplexumot, és a dologi kiadásokat is csökkenti a saját kút.

Kétségkívül rossz éve volt tavaly a Napfényfürdőnek is, a 2018-as 3 milliárdos nyereség után 2,4 milliárdos veszteség következett. A környékbeli fürdők hasonló cipőben járnak, de ilyen mértékű emeléssel nem találkoztunk, bár a makói és a mórahalmi fürdők is önkormányzati tulajdonban működnek. A Hajdúszoboszlón működő, és szintén önkormányzati tulajdonú gigakomplexum élményparkjába is olcsóbb a belépő, itt a felnőtt jegyért hétköznap 3700, hétvégén és főszezonban 4100 forintot kell fizetni, az uszodai részlegre 1800 forintért lehet bemenni. Nehéz az almát a körtével összehasonlítani, de Hajdúszoboszlón, az uszodai részlegen van nyugdíjas bérlet, míg a szegedi Napfényfürdőben semmilyen nyugdíjas bérlet nincs. Hajdúszoboszlón a 30 alkalmas uszodai nyugdíjas bérlet ára 18 ezer forint, míg a Napfényfürdőben a teljes területre, ami töredéke a hajdúszoboszlóinak, érvényes bérlet ára 51 ezer forint.

A másik oka a drasztikus áremelésnek az is lehet, hogy időközben Szegeden felépült a Tiszavirág Uszoda, így néhány sportegyesület, amelyek eddig nem a régi Sportuszodában edzettek, átköltöztek az új létesítménybe, ahogy mások is átpártolhatnak majd a valamivel olcsóbb úszási lehetőséget kínáló uszodába, ahol pár órás úszójegy 2500 forint helyett 1600 forintba kerül, és ha valaki egész napos jegyet vált, akkor 3000 forintot kell fizetnie. Egyébként a Napfényfürdőben is van lehetőség olcsóbban is fürdőzni, az egy medencével, tanmedencével klasszikus SZUE részlegen csak 2500 forint az egész napos felnőtt jegy, kétség kívül, elég szűkös a hely.

A szegedi Tiszavirág Sportuszoda az avatás napján, 2021. február 20-án © MTI / Rosta Tibor

A nyugdíjas „aktivisták” levelezéséből úgy tűnik, hogy már minden követ megmozgattak, hogy hatást gyakoroljanak a fürdő tulajdonosára, de eddig nem sok sikert könyvelhettek el. A szállodaigazgató mellett hiába írtak a szegedi Fidesz elnöknek, a polgármesternek, de még Joób Mártonnak is, aki az újszegedi választókörzet képviselője. Ez utóbbi még váltott levelet a szállodaigazgatóval, de mint írta, magánbefektetőkre nincs módjuk nyomást gyakorolniuk.