[{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","shortLead":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","id":"20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a919dafd-5793-4f1a-a0e8-19e87d5072da","keywords":null,"link":"/elet/20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2021. június. 24. 10:24","title":"Egyik szurkolótábor sem tisztelte a másik himnuszát a magyar–német meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2 lesz, sőt a három magyar meccs eredményeire leadott tippek összesítésében is ők ketten lettek a legjobbak. Merkely Béla hozott össze különleges bravúrt: ugyan egy magyar meccs eredményét sem találta el, ő volt a 11 játékos közül az egyetlen, aki a csoportunk helyezéseit precízen leírta már az első meccs előtt.","shortLead":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2...","id":"20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce759418-c1fd-482c-8818-956836ebf18d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 24. 13:05","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossinál és Majkánál senki nem tudott jobban tippelni a magyar csapat eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3ea3eb-ebed-474c-8959-45ba6232f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi vendége volt a pápának.\r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi vendége volt a pápának.\r

\r

","id":"20210624_Ez_nem_film_Ferenc_papa_fogadta_a_Pokembert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3ea3eb-ebed-474c-8959-45ba6232f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eefbf0-168a-4e7a-a6e9-1f88ed6fa361","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Ez_nem_film_Ferenc_papa_fogadta_a_Pokembert","timestamp":"2021. június. 24. 10:49","title":"Ez nem film: Ferenc pápa fogadta a Pókembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","shortLead":"Közülük 10 embert már hajnalban elengedtek.","id":"20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7533556e-1d68-46d8-af82-6759d41eabae","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_szurkolok_bajor_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 24. 11:16","title":"18 magyar szurkolót állított elő a rendőrség Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69-en fertőzödtek meg.","shortLead":"69-en fertőzödtek meg.","id":"20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88bcd7-3796-48a3-b178-987fe45c01a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2021. június. 24. 09:15","title":"Csütörtökre már csak egy ember hunyt el koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","shortLead":"Kevesebb gyulladást, gyorsabb gyógyulást és az implantátumok hosszabb élettartamát ígérik.","id":"20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69974b9-3b39-47a8-abdd-50e446403487","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_ujgeneracios_fogaszati_implantatum_szte_denti_system_kft","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Magyar siker a fogászatban: különleges fogbeültető eljárást fejlesztettek a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","id":"20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601a4ef4-82db-49f8-a831-e30ab10ba306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","timestamp":"2021. június. 24. 12:55","title":"Este 9 előtt tilos lesz gyorskajákat reklámozni a brit tévénézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]