Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63734cd9-09ce-409e-acf9-ac1b76b443fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hatalmas károkat okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtöki jégeső.","shortLead":"Hatalmas károkat okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtöki jégeső.","id":"20210625_jegeso_ausztria_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63734cd9-09ce-409e-acf9-ac1b76b443fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964fdefa-27e8-40d4-972a-291e3cd5e133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_jegeso_ausztria_vihar","timestamp":"2021. június. 25. 07:08","title":"Teniszlabda nagyságú jég pusztított Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","shortLead":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","id":"20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd77fd-8f70-45e7-8683-052fd91027df","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","timestamp":"2021. június. 24. 07:33","title":"Tűzoltók húzták ki a kismacskát a plébánia kútjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy poén erejéig. ","shortLead":"Legalábbis egy poén erejéig. ","id":"20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85922c8-4d32-45fd-99be-dc5eb67009eb","keywords":null,"link":"/elet/20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","timestamp":"2021. június. 23. 15:04","title":"Az IKEA is lecsapott a Ronaldo-ügyre, Cristiano névre keresztelték a vizesüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény – ezzel érvelt Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének.","shortLead":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény –...","id":"20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b4160-db0d-45af-ab6a-90556c0ea9eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","timestamp":"2021. június. 23. 15:11","title":"Máris megjött Orbán válasza von der Leyennek: Szégyenletes, ahogyan az Európai Bizottság elnöke támadja a magyar törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","shortLead":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","id":"20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f75c2f-27d9-4d2b-b85b-8ba1de191b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","timestamp":"2021. június. 24. 19:35","title":"Közleményben utalt rá a Budapest Airport, hogy eszük ágában sincs eladni a repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f94e0-536b-4420-86aa-39c1600aab93","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság árulta el a hvg.hu megkeresésére válaszolva.","shortLead":"Ezt az Országos Rendőr-főkapitányság árulta el a hvg.hu megkeresésére válaszolva.","id":"20210624_Tiz_rendor_mondott_le_a_veszelyhelyzet_megszunese_utani_ket_napban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60f94e0-536b-4420-86aa-39c1600aab93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59179bf-0cbe-4209-a484-7900af3fb834","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Tiz_rendor_mondott_le_a_veszelyhelyzet_megszunese_utani_ket_napban","timestamp":"2021. június. 24. 09:23","title":"Tíz rendőr mondott le a veszélyhelyzet megszűnése utáni két napban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]