[{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","shortLead":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","id":"20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173.jpg","index":0,"item":"96ae8eb8-6d1a-4e95-9321-7a6d9c44d73e","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","timestamp":"2025. január. 09. 14:29","title":"„A Tisza igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez” – Magyar Péterrel vitatkozik a momentumos képviselő a parlamenti frakciók pluszjuttatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","shortLead":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","id":"20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"995bbd2b-7495-424a-9ee8-e0f456a7a5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","timestamp":"2025. január. 08. 18:23","title":"Reagált a rendőrség a zagyvarékasi férfi halálával kapcsolatos vádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész által érintett területen ingyen hozzáférhetővé tette Elon Musk a Starlinket. ","shortLead":"A tűzvész által érintett területen ingyen hozzáférhetővé tette Elon Musk a Starlinket. ","id":"20250110_Mar-hatan-meghaltak-a-Los-Angeles-i-tuzveszben-kijarasi-tilalmat-kellett-bevezetni-a-fosztogatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"f3d1a65f-a273-4deb-b6fa-222b849189ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_Mar-hatan-meghaltak-a-Los-Angeles-i-tuzveszben-kijarasi-tilalmat-kellett-bevezetni-a-fosztogatas-miatt","timestamp":"2025. január. 10. 05:57","title":"Már hatan meghaltak a Los Angeles-i tűzvészben, kijárási tilalmat kellett bevezetni a fosztogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek célja a második legnagyobb romániai gázcég.","shortLead":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek...","id":"20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9.jpg","index":0,"item":"edfb8298-1430-4962-a06c-811607c29c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","timestamp":"2025. január. 10. 07:42","title":"Becsaphatja az ajtót a román kormány az MVM romániai bevásárlása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést a létesítményen kívül – közölte a NASA.","shortLead":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést...","id":"20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd.jpg","index":0,"item":"0a06cd5d-9cc2-4475-b300-63616e83509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","timestamp":"2025. január. 10. 15:03","title":"Megjavította a hibás szkafandereket a NASA, fél év után újból lesz űrséta a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek az eBay-re feltöltött hirdetések is.","shortLead":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek...","id":"20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"aa327074-2696-4c72-bdce-fd804b449a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","timestamp":"2025. január. 09. 12:03","title":"Megváltozik a Facebook Marketplace, újfajta hirdetéseket láthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","shortLead":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","id":"20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f.jpg","index":0,"item":"a50de51a-a6dc-47eb-bb97-91718ab4eea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","timestamp":"2025. január. 09. 17:24","title":"Kitűzték az időközi választás időpontját a lemondott Varju László választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]