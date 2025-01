Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","shortLead":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","id":"20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a.jpg","index":0,"item":"6418fa45-ab64-4146-b0cc-f82347860019","keywords":null,"link":"/elet/20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","timestamp":"2025. január. 14. 15:23","title":"A toxikus vezető szeszélyes döntéseket hoz, manipulál és túlhajtja a beosztottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","shortLead":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","id":"20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af.jpg","index":0,"item":"ace1ad90-b301-4ae5-b880-8202bba38710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","timestamp":"2025. január. 13. 21:12","title":"Szaúd-Arábia urándúsításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak az űrből visszatérő rakétáról leváló darabok, így több járatuk nem tudott menetrend szerint felszállni a Sydney repülőtérről.","shortLead":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak...","id":"20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a.jpg","index":0,"item":"ca86e0c7-5d2c-43ae-a0a4-2d016799eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 08:34","title":"A SpaceX rakétáiból visszahulló törmelék akadályozza a repülőgépek felszállását Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","shortLead":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","id":"20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0.jpg","index":0,"item":"1b4843b9-b3ac-4752-994b-12e4de285513","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","timestamp":"2025. január. 15. 09:11","title":"Bár férje ott lesz, Michelle Obama nem vesz részt Donald Trump elnöki beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl – közölte kedden a Hungaromet a közösségi oldalán.","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb...","id":"20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77.jpg","index":0,"item":"fa7ffd2b-745b-42bb-a208-b3c50fc4454e","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","timestamp":"2025. január. 14. 10:29","title":"Ez volt eddig az idei tél leghidegebb éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","shortLead":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","id":"20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"c90ebff4-e0c9-4878-9ffe-b1b080837c3f","keywords":null,"link":"/elet/20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","timestamp":"2025. január. 14. 18:10","title":"Nyugtatóra ivott alkoholt, majd a folyosóra vizelt egy férfi egy tengerentúli járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0ef2c2-440a-43d0-a653-15ca103021ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Apple-nek, a Google-nek, a Microsoftnak vagy a Netflixnek bedolgozó görög cégnél a szakszervezetek már tíz sztrájkot szerveztek a munkakörülmények és a fizetések miatt.","shortLead":"Az Apple-nek, a Google-nek, a Microsoftnak vagy a Netflixnek bedolgozó görög cégnél a szakszervezetek már tíz sztrájkot...","id":"20250114_Teleperformance-call-center-szakszervezet-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0ef2c2-440a-43d0-a653-15ca103021ff.jpg","index":0,"item":"70fc6475-0a9d-45fe-aaa5-e609ce15652f","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_Teleperformance-call-center-szakszervezet-fizetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:06","title":"Még a mosdóba sem engedik ki a nagy techcégeknek dolgozó call centereseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]