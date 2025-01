Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","shortLead":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","id":"20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446.jpg","index":0,"item":"9321c3da-a38e-4479-be9d-0fdaf0acd7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","timestamp":"2025. január. 14. 20:20","title":"Ötvenmillió forintért kelt el Alice Cooper hot-rodos egyedi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás az elemzők szerint.","shortLead":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás...","id":"20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"d94423c6-f192-4bd8-9761-5dd70eb516bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","timestamp":"2025. január. 15. 11:40","title":"Rossz hírre ébredt Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","shortLead":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","id":"20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"c0d12835-1406-462c-9450-e1201ed3e444","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","timestamp":"2025. január. 16. 14:49","title":"Május 4-én lesz az orosz TikTok-kavarás miatt megismételt elnökválasztás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a7fb89-64d6-4efc-a6c0-35561e001025","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minimális beépítési hely mellett mutat látványos eredményt az autókhoz a Continental új megoldása. A Window Projection technológia egy új elemmel egészítheti ki az autóhoz kötött élmények körét.","shortLead":"Minimális beépítési hely mellett mutat látványos eredményt az autókhoz a Continental új megoldása. A Window Projection...","id":"20250116_continental-window-projection-ablakvetites-auto-ablakaira-etravel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a7fb89-64d6-4efc-a6c0-35561e001025.jpg","index":0,"item":"0af7cfdc-af97-4793-8a87-b36e5c154d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_continental-window-projection-ablakvetites-auto-ablakaira-etravel","timestamp":"2025. január. 16. 08:03","title":"Látványos újítás az autóknál: azt vetítheti a hátsó ablakokra, amit csak akar – mobilon lehet beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","shortLead":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","id":"20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"53129468-1e30-4f35-8e4d-1624a5e23d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","timestamp":"2025. január. 15. 17:45","title":"A síneken ülhetett a férfi, akit halálra gázolt a villamos a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","id":"20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"983a183d-44c0-44a4-aae2-25053f203c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","timestamp":"2025. január. 14. 20:10","title":"Bombafenyegetés miatt egy plázát és egy áruházat is kiürítettek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","shortLead":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","id":"20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb.jpg","index":0,"item":"fd33572d-917e-443f-8caa-fcf321a10952","keywords":null,"link":"/sport/20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","timestamp":"2025. január. 14. 22:01","title":"A NOB kicseréli a kopott olimpiai érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]