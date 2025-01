Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem akármilyen művészeknek” tartja őket. ","shortLead":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem...","id":"20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"7370bae2-9293-4f50-b0ab-90430900e34c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 20. 12:51","title":"Hobo: Olyat is mondtak rám, hogy fasiszta színházban játszom, és kérdezték, nem félek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan...","id":"20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"ed06c88b-c52f-4e4d-a9a6-2d9fce257a55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","timestamp":"2025. január. 19. 19:15","title":"A házi feladat apokalipszise: Hogyan alakítja át az MI az oktatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a csecsemő túlélte volna a balesetet, ha orvost hívnak hozzá.","shortLead":"Az ügyészség szerint a csecsemő túlélte volna a balesetet, ha orvost hívnak hozzá.","id":"20250120_ugyeszseg-vademeles-neveloszulok-kisbaba-forrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf.jpg","index":0,"item":"b85db478-a314-461f-a213-2f23a9accbfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_ugyeszseg-vademeles-neveloszulok-kisbaba-forrazas","timestamp":"2025. január. 20. 12:12","title":"Meghalt egy 9 hónapos kisbaba, akit 80 fokos vízzel fürdetett meg a nevelőapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két év múlva az utakon lehet. ","shortLead":"Két év múlva az utakon lehet. ","id":"20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2.jpg","index":0,"item":"7b115782-1395-4338-ac7a-ccdb03a3058d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","timestamp":"2025. január. 21. 08:28","title":"Dacia: Jön a Sandero elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]