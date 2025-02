Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai ingatlanfejlesztés bizarr terve.","shortLead":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai...","id":"20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0.jpg","index":0,"item":"677718f3-0ec5-4816-bcd3-916e1eae3628","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","timestamp":"2025. február. 23. 13:30","title":"Nem a semmiből jött Trump „gázai Riviéra” ötlete: a családja már évek óta szemezget a Közel-Kelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","shortLead":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","id":"20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"2123872f-88c3-40ba-918f-1f6f330d0433","keywords":null,"link":"/elet/20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","timestamp":"2025. február. 22. 21:30","title":"Továbbra se vitték el a lottó ötöst, mutatjuk az e heti nyerőszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","shortLead":"A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén.","id":"20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"0b77714e-300c-4b1d-9f52-b976eb46cadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_kina-megfigyeles-kamera-felbontas-pontossag","timestamp":"2025. február. 24. 15:03","title":"Megépítették a világ legerősebb kémkameráját: 100 km-ről is milliméteres pontossággal lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio életrajzát, meglátjuk, hogy bármekkora kultuszt is kerekített személyük köré az utókor, mégis csak hétköznapi emberek voltak – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio...","id":"20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90.jpg","index":0,"item":"07a55dc1-935b-4e92-b991-81f0d7bb7f6f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","timestamp":"2025. február. 22. 19:15","title":"A mítoszteremtés veszélyei: a vezető felmagasztalása rontja a vezetés minőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást találniuk a migráció, a gazdaság gondjaira, hogy megakadályozzák a szélsőségek előretörését.","shortLead":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást...","id":"20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0.jpg","index":0,"item":"a3e99525-7880-493c-b8b3-f6c1c23210fb","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","timestamp":"2025. február. 23. 08:30","title":"„Ez az egyetlen, utolsó töltényünk van” – így készül Németország a választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","id":"20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"2057daba-520a-4abf-ae95-f7c5a125c2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","timestamp":"2025. február. 24. 16:08","title":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az albertirsai családirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést az információs önrendelkezésről szóló törvény és a GDPR is tiltja.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést...","id":"20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8828ee6-7756-4bd3-be8a-a9b67acf6c46.jpg","index":0,"item":"d0bc6002-210a-44f6-b998-0ac0b6f75281","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Meguzentek-a-birok-Bayer-Zsoltnak-milyen-ugyekben-talalkozhat-az-altala-listazott-kollegakkal","timestamp":"2025. február. 24. 13:43","title":"Megüzenték a bírók Bayer Zsoltnak, milyen ügyekben találkozhat az általa listázott kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]