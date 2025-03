Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8.jpg","index":0,"item":"d16b3342-ea55-4816-9cc3-f68772a29964","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","timestamp":"2025. március. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Apróbetűs részek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","shortLead":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","id":"20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"a89b80b0-6614-4c85-8235-f9ece3cfaff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 08:33","title":"„Ne magyarázzá’, mert megbaszlak, te!” – Magyar Péterék pultját most Budapesten támadta meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3344e-7478-49db-ae7b-8a1db1d6cb66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben Baldwin egy törvényen kívüli cowboyt alakít, aki gyilkossággal megvádolt unokája segítségére siet.","shortLead":"A filmben Baldwin egy törvényen kívüli cowboyt alakít, aki gyilkossággal megvádolt unokája segítségére siet.","id":"20250326_Kijott-az-elso-elozetes-Alec-Baldwin-elatkozott-westernfilmjehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddf3344e-7478-49db-ae7b-8a1db1d6cb66.jpg","index":0,"item":"ba80c0b5-e751-4650-94bc-8fbbc96f94ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Kijott-az-elso-elozetes-Alec-Baldwin-elatkozott-westernfilmjehez","timestamp":"2025. március. 26. 17:20","title":"Kijött az első előzetes Alec Baldwin elátkozott westernfilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben a helyzetben a Donald Trump által bejelentett vám különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, még akkor is, ha jellemzően nem az amerikai piacra termel a hazai autóipar. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben...","id":"20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"44c94f32-d5ed-4002-a0d2-ad8e0ebc3d49","keywords":null,"link":"/360/20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","timestamp":"2025. március. 27. 19:34","title":"Trump vámjai a legrosszabbkor jönnek a már így is agyonterhelt magyar autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","shortLead":"A férfi alpári stílusban alázta, fenyegette a Tisza Párt aktivistáit.","id":"20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"fe67b4e0-f8fd-4684-8895-d9341559649b","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_seres-zoltan-cs-sandor-magyar-peter-maffiozo-tisza-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 10:10","title":"Telex: A meggyilkolt Seres Zoltán maffiózó volt embere kötött bele a tiszásokba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","shortLead":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","id":"20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45.jpg","index":0,"item":"c33a322d-8eeb-40fc-a37d-d72f454377aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","timestamp":"2025. március. 27. 18:03","title":"Megjelent a butatelefon, ami okosabb, mint az elődjei – itt van minden tudnivaló a Light Phone 3-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]