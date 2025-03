Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki szerintük az intézményből végezte tevékenységét.","shortLead":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki...","id":"20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3.jpg","index":0,"item":"dba3b2fe-b88d-49d4-aa76-1be4117c4563","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","timestamp":"2025. március. 24. 05:34","title":"Kórház elleni légicsapás végzett a Hamász pénzügyi vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól Szergej Lavrov ugyanakkor egy keddi interjújában beszélni fog.","shortLead":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól...","id":"20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"351ae9d5-7efc-4460-a2b4-d9c858857c15","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 25. 11:55","title":"Peszkov: Nem hozzák nyilvánosságra, hogy miről tárgyaltak az oroszok az amerikaiakkal Rijádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében.","shortLead":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai...","id":"20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed.jpg","index":0,"item":"b8d9c50b-2d3f-4203-a8fe-628e401fc403","keywords":null,"link":"/elet/20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","timestamp":"2025. március. 24. 15:47","title":"Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","shortLead":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","id":"20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"2b858874-d85d-4024-99fd-52c18f20adf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","timestamp":"2025. március. 25. 11:56","title":"Négy új járatot jelentett be a Wizz Air Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai pénzügyminisztériumnak.","shortLead":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai...","id":"20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb.jpg","index":0,"item":"04719755-73cf-4594-9a03-0d8de8b59be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:26","title":"Rogán Antal azt állítja, ő is várja a választ arra, hogy miért került fel az USA szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d53d69f-56e3-4c76-8cb2-a1f8800b2d65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai gyártónál igencsak komolyan gondolják a terjeszkedést. ","shortLead":"A kínai gyártónál igencsak komolyan gondolják a terjeszkedést. ","id":"20250324_A-BMW-tol-erkeznek-a-Xiaomi-az-europai-reszlegenek-vezetoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d53d69f-56e3-4c76-8cb2-a1f8800b2d65.jpg","index":0,"item":"cfb1bcef-3c1f-4a08-995a-f6ca98e8244d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_A-BMW-tol-erkeznek-a-Xiaomi-az-europai-reszlegenek-vezetoi","timestamp":"2025. március. 24. 08:18","title":"A BMW-től igazolt szakembereket a Xiaomi – jön az európai offenzíva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]