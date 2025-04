Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9ca75e3-0cfb-40b6-ab7b-735db9cb4dd0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az eladó sem kispályás.","shortLead":"Az eladó sem kispályás.","id":"20250410_Speder-Zoltan-Gavalda-Befektetesi-Zrt-Valparaiso-Tanacsado-Zrt-Gero-Andras-Gestor-Befektetesi-Zrt-Indotek-csoportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9ca75e3-0cfb-40b6-ab7b-735db9cb4dd0.jpg","index":0,"item":"34ea7c91-3bf7-4286-b6b3-8e0705024fa0","keywords":null,"link":"/360/20250410_Speder-Zoltan-Gavalda-Befektetesi-Zrt-Valparaiso-Tanacsado-Zrt-Gero-Andras-Gestor-Befektetesi-Zrt-Indotek-csoportot","timestamp":"2025. április. 10. 12:15","title":"Nem kis céget vett Spéder Zoltán, akit 2016-ban ejtett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is nő az elégedetlenség. Az amerikai elnök a recesszió felé tolja a világot, de még meg lehet állítani. Trump meghajlik a piacok ereje előtt, de a Kínával megvívandó kereskedelmi háború nagy károkkal fenyeget. Nem ártana, ha lenne valami stratégiája, ha tényleg jobb belátásra akarja rábírni Kínát. Németországnak végre lesz új kormánya, de kénytelen azonnal válságüzemmódba kapcsolni. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is...","id":"20250411_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"30fede69-681e-4176-91d1-e5db8769f985","keywords":null,"link":"/360/20250411_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 10:30","title":"Neue Zürcher Zeitung-kommentár: Trump úgy játszik a világgazdasággal, mint Chaplin a földgömbbel A diktátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","shortLead":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","id":"20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d.jpg","index":0,"item":"b4cd0f1d-fe27-4304-9840-9153cf1ca915","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","timestamp":"2025. április. 10. 14:15","title":"Tengerre, magyar! – A 4iG optikai kábelt tesz a Földközi-tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Generációk útján – Mit keresünk a volán mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","id":"20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"cea5ea19-2515-40dd-b603-8c098c6b3948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:07","title":"Durván erősödik a forint Trump bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek, van-e még diplomata-útlevele Dzsudzsák Balázsnak vagy Balog Zoltánnak, és kapott-e újonnan ilyet például Lánczi Tamás. Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz.","shortLead":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek...","id":"20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"4c0beba1-3cb6-4971-9889-6826eb7a7014","keywords":null,"link":"/360/20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 06:45","title":"Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]