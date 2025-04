Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","shortLead":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","id":"20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d.jpg","index":0,"item":"9ed87c7d-0cf5-4f67-a490-8d17cad95f78","keywords":null,"link":"/elet/20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 06:40","title":"Megjelent a rendelet az iskolás kor előtti óvodai csoportokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afd62ee-8337-4a0e-aeda-7299817bcc64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új aranyérmest avattak márciusban, mármint ami a globális (nem játék) alkalmazás-letöltéseket illeti. Vártalanul előre tört az OpenAI chatbotja, és a világ legnépszerűbb appjait utasította maga mögé. Sikerét elsősorban az iPhone-os letöltések alapozták meg.","shortLead":"Új aranyérmest avattak márciusban, mármint ami a globális (nem játék) alkalmazás-letöltéseket illeti. Vártalanul előre...","id":"20250415_openai-chatgpt-globalis-letoltesi-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3afd62ee-8337-4a0e-aeda-7299817bcc64.jpg","index":0,"item":"2580f4a5-ce42-448a-bd4c-ab988ff66657","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_openai-chatgpt-globalis-letoltesi-toplista","timestamp":"2025. április. 15. 08:03","title":"Pörög a letöltésszámláló: most mindenki ezt az appot akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","shortLead":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","id":"20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"53c28712-b5d7-4d53-8810-6504a6785433","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","timestamp":"2025. április. 14. 14:08","title":"Óriásit drágulhat az arany Trump vámháborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn lett volna Bánki Erik tanúkihallgatása a Szekszárdi Törvényszéken a Volvo-gate-ügyben, de a fideszes országgyűlési képviselő megint nem ment el. Megpróbálta magát kimenteni, de a bíró ezúttal ezt nem fogadta el, ezért 300 ezer forintos bírságot szabott ki rá.","shortLead":"Hétfőn lett volna Bánki Erik tanúkihallgatása a Szekszárdi Törvényszéken a Volvo-gate-ügyben, de a fideszes...","id":"20250414_banki-erik-volvo-tanuskodas-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995.jpg","index":0,"item":"c95f5549-da47-4425-bce3-25b5d27f46f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_banki-erik-volvo-tanuskodas-birsag","timestamp":"2025. április. 14. 12:17","title":"Bánki Erik 300 ezres bírságot kapott, amiért megint nem ment el tanúskodni a túlárazott buszok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. ","shortLead":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött...","id":"20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"55507df6-6b70-4116-a0d4-780cc52d361d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 12:56","title":"Trumpék elvárásai: Magyarország vegyen amerikai fegyvereket és gázt, és lazítson a kínai kapcsolatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515bf22-1ad9-4a64-be7b-0041af9133ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meghívót ugyan nem kaptak, de ez nem zavarta őket. ","shortLead":"Meghívót ugyan nem kaptak, de ez nem zavarta őket. ","id":"20250414_tuning-talalkozo-esztergom-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515bf22-1ad9-4a64-be7b-0041af9133ff.jpg","index":0,"item":"14b15136-04bc-41a8-9227-d000873902f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_tuning-talalkozo-esztergom-rendorseg","timestamp":"2025. április. 14. 14:29","title":"A rendőrök is benéztek egy szombat esti tuningtalálkozóra, nyolc forgalmi bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára. A végeredmény finoman szólva is ijesztő.","shortLead":"A Clone Robotics úgy tervezte meg a Protoclone nevű robotját, hogy annak felépítése hasonlítson az emberi anatómiára...","id":"20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73141574-9f6b-4f41-be61-34775755a958.jpg","index":0,"item":"a22c1cf0-0477-4fca-82fd-975894b9fcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_clone-robotics-protoclone-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. április. 14. 18:03","title":"Garantáltan rémálma lesz ettől a lengyel humanoid robottól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]