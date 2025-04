Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e az útvonalakat.","shortLead":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e...","id":"20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07.jpg","index":0,"item":"eda331d3-a3f6-4117-9fc1-5254d8b5eac1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","timestamp":"2025. április. 15. 08:42","title":"Vizsgázniuk kell a madridi Uber-sofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki képviselők.","shortLead":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki...","id":"20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7.jpg","index":0,"item":"012bb49f-31b7-42f3-8000-6841fa03904a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 15:27","title":"A rendőrök elcipelték a momentumosokat a Parlament kapuitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. ","shortLead":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött...","id":"20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"55507df6-6b70-4116-a0d4-780cc52d361d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 12:56","title":"Trumpék elvárásai: Magyarország vegyen amerikai fegyvereket és gázt, és lazítson a kínai kapcsolatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","shortLead":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","id":"20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7.jpg","index":0,"item":"4442a47d-2890-44ad-8084-289e4aef882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","timestamp":"2025. április. 14. 11:55","title":"Szabó Szabolcs negyedszer is legyőzné Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután kiderült az is, hogy a mentesség csak átmeneti, de egyelőre optimisták a részvénypiacok.","shortLead":"Hétvégén jött a hír, hogy több elektronikai eszköz mentesül az amerikai importvámok alól. Igaz, röviddel azután...","id":"20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"19ffef03-95a6-48b7-870a-d142dfa652ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamok-europai-tozsdek-BET-BUX-index","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Trump újabb vámkavarására reagálva erősödéssel nyitottak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]