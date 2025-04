Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","shortLead":"A Liverpool a 20., Szoboszlai Dominik az első angol bajnoki címét szerezte meg.","id":"20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d983cd-91a0-494e-b29f-198e0aba2ca3.jpg","index":0,"item":"2c6cfe62-ae51-4b48-b483-47aba348548c","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-premier-league-angol-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-tottenham-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 17:25","title":"Gála az Anfield Roadon, Szoboszlai két gólpasszával bajnok a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A részleteket ugyanakkor még mindig homály fedi.","shortLead":"A részleteket ugyanakkor még mindig homály fedi.","id":"20250426_Zelenszkij-a-Trumppal-valo-targyalasarol-Konnyen-lehet-hogy-tortenelmi-jelentoseguve-valik-majd-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499.jpg","index":0,"item":"3b35f506-4423-4139-9b11-ef039e92bede","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Zelenszkij-a-Trumppal-valo-targyalasarol-Konnyen-lehet-hogy-tortenelmi-jelentoseguve-valik-majd-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 13:39","title":"Zelenszkij a Trumppal való tárgyalásáról: Könnyen lehet, hogy történelmi jelentőségűvé válik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","shortLead":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","id":"20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"c3a631e1-397d-4420-8768-f40108b3cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 10:21","title":"Gazdaságélénkítő csomaggal reagál Kína az amerikai vámok sorvasztó hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","id":"20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955.jpg","index":0,"item":"497a14aa-5d06-4e2b-a688-9d48212ad66c","keywords":null,"link":"/kultura/20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","timestamp":"2025. április. 27. 17:46","title":"A saját lakóhajóján találták meg az ismert német írónő holttestét, alighanem agyonlőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","shortLead":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","id":"20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"2fcf6c3c-2842-492b-a9c0-fa026f5cbacb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","timestamp":"2025. április. 27. 17:54","title":"Elfogtak az oroszok egy férfit, aki szerintük pénteken felrobbantotta az egyik tábornokukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor biztonsági kockázat lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung vendégszerzői szerint megvannak az eszközök a magyar kormányfő megállítására.","shortLead":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor...","id":"20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"fa735912-72cd-4774-b12a-1fb4a5f2dda6","keywords":null,"link":"/360/20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Meg kell vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – üzenik az új német kormánynak német jogászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","shortLead":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","id":"20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec.jpg","index":0,"item":"c7325da2-03f5-424f-86bd-854cf7f272e5","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","timestamp":"2025. április. 26. 19:21","title":"Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]