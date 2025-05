Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D nyomtató, régi családi telefonok alkatrészei, no meg egy jó nagy adag találékonyság. Lan Bowen, egy 17 éves kínai diák ezen összetevők felhasználásával készített ugyanis egy működő, függőlegesen összehajtható telefont. Talán nem meglepő: a fiút immár milliók követik a neten. Van, akinek elég egy 3D... 2025. május. 04. 16:03 Samsung? Google? Ugyan! Saját összehajtható telefont készített egy diák A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának... 2025. május. 05. 12:10 Bloomberg: Az EU júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására Az amerikai elnök elmondása szerint csak tudatosan szórakozott az „álhírmédiával", amikor korábban a három ciklusról beszélt. 2025. május. 04. 18:40 Trump mégsem vágna bele egy harmadik elnöki ciklusba A lengyel Volonaut oldalra nyúló propellerek nélkül készítette el az Airbike nevű fejlesztését, amivel így szűk... 2025. május. 05. 11:03 Lengyel cég csinálta meg minden sci-fi film ikonikus járművét: a repülő motort – videó New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány. 2025. május. 03. 20:36 Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt jelentene. 2025. május. 05. 10:37 Az RMDSZ elnöke Nicusor Dan támogatására szólította fel a romániai magyarokat Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek... 2025. május. 05. 08:03 Luxusingatlanokkal foglalkozó dubaji vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz Erdő Péter neve rendre esélyesként kerül elő, amikor a pápa utódját keresik. 2025. május. 04. 14:39 Erdő Péter megtartotta a konklávé előtti miséjét Rómában