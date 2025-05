Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett részlet Michael Bungay Stanier Hogyan dolgozzunk együtt (szinte) bárkivel? című könyvéből.","shortLead":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett...","id":"20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4.jpg","index":0,"item":"53bd381e-d31b-44ac-96f8-30aade1c998f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","timestamp":"2025. május. 10. 19:15","title":"Íme hat alapelv, hogy bárkivel jól együtt tudjon dolgozni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","shortLead":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","id":"20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"4a402662-412f-444d-9945-eb1aebb8b2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","timestamp":"2025. május. 12. 14:01","title":"Az egész világ örül az amerikai–kínai megállapodásnak, de van néhány kivétel, például a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","shortLead":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","id":"20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460.jpg","index":0,"item":"b525e5c1-6f56-4aed-9be9-7c91cfe5e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","timestamp":"2025. május. 11. 14:25","title":"Szeles, borús időjárás várható hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra kereszténydemokrata külügyminisztere Németországnak.","shortLead":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra...","id":"20250511_johann-wadephul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"9d9c7cbf-830c-42af-9932-b5ed504c8e36","keywords":null,"link":"/360/20250511_johann-wadephul","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Minisztertársa léptette elő alezredessé a német külügy új irányítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]