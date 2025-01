Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok főorvosa. Erről a washingtoni kongresszusnak kell döntenie.","shortLead":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok...","id":"20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add.jpg","index":0,"item":"6a7e5a51-5200-498a-a38b-f0086956a9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","timestamp":"2025. január. 06. 14:51","title":"Az Egyesült Államokban felmerült, hogy a rák miatt a cigi mintájára az alkoholos üvegekre is figyelmeztető üzenetet rakjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos ólomszennyezéssel is.","shortLead":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos...","id":"20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a.jpg","index":0,"item":"d5ed0736-67c3-4e9f-8bd7-ca9d81c0632e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","timestamp":"2025. január. 07. 13:36","title":"180 éven át csökkent az emberek IQ-ja az ólomhasználat miatt tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és a légvédelem számára.","shortLead":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és...","id":"20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"00300edc-72cd-4f98-8e2d-ecce91344ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","timestamp":"2025. január. 07. 17:03","title":"Hatszor gyorsabb a hangnál, és Pekinget is könnyen elérheti Tajvan új rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","id":"20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459.jpg","index":0,"item":"e0dd573c-9c12-4494-8f27-c52e6be6d0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:52","title":"Hadházy: Rogán nem a Don, csak a Consigliere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","shortLead":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","id":"20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd.jpg","index":0,"item":"4bb13cb7-85ad-4d15-90aa-d5cda28e56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","timestamp":"2025. január. 06. 17:30","title":"Justin Trudeau lemondott a kormánypárt éléről, de még marad Kanada miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]