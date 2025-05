Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger viharos körülményeivel is meg kell küzdeni.","shortLead":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger...","id":"20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"547de08f-c091-4031-a06d-313a4534eec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","timestamp":"2025. május. 22. 17:03","title":"Napelemeket is kap, 5x több áramot termelhet a holland tengeri szélfarm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","shortLead":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","id":"20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097.jpg","index":0,"item":"ad46cd44-b7e2-4992-b5d3-3e8072b98684","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","timestamp":"2025. május. 22. 08:23","title":"Szexuális ragadozót fogtak el Budapesten az FBI jelzése alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó közvetlenül a születése után.","shortLead":"Amerikai asztrofizikusok a Jupiter holdjait vették figyelembe, hogy kiszámítsák, milyen lehetett az ősi bolygó...","id":"20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc2f053-5df5-407c-b923-87cea529984c.jpg","index":0,"item":"5d937f7c-c794-4d7b-9516-e546bc83cf13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_jupiter-hold-amalthea-theba-bolygo-merete","timestamp":"2025. május. 22. 13:03","title":"„Megdöbbentőnek” mondják a tudósok a nyomokat, amiket a Jupiter körül találtak 4,5 milliárd év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül rejtélyes az OpenAI készülő nagy dobása, amiből rekord idő alatt szeretnének eladni 100 millió darabot. 