Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra. A rendőrség szerint hirtelen felindulásból ölte meg az anyát, majd a kisfiút.","shortLead":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra...","id":"20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab006bb-f63d-4aa1-9964-8a2b391366eb","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:28","title":"Egy laptopot vitt vissza áldozatának a várpalotai gyilkos, amikor megtudta: vége a kapcsolatuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden rendben lesz-e.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden...","id":"20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040bd63d-89af-4700-adba-4d7b603f3b45","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","timestamp":"2018. október. 01. 12:38","title":"Drónnal néztük meg, hogy áll a Puskás-stadion újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","id":"20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b63b3-04bc-4481-b978-7bff7d665b9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:21","title":"Stop Plastic! - Élőképpel akciózott a Hősök terén a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6269f2-c28c-41f2-805f-963a18a720c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gigantikus szuperalagutat terveznek Budapest alá; a kilakoltatásra készül egy ötgyerekes család, amelynek sosem volt tartozása; megnéztük, hogyan szervezik a Budapest Maratont. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Gigantikus szuperalagutat terveznek Budapest alá; a kilakoltatásra készül egy ötgyerekes család, amelynek sosem volt...","id":"20180930_Es_akkor_alagut_kilakoltatas_maraton_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6269f2-c28c-41f2-805f-963a18a720c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9bf93b-dc48-4180-9b5c-36933bfb1f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Es_akkor_alagut_kilakoltatas_maraton_posta","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:00","title":"És akkor a Déli pályaudvar átépítői bedobták a nagy álom tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca686-652a-4087-ba48-1598ff7328c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:00","title":"Ez történt: beütött a baj a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","shortLead":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","id":"20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90f325-0a03-4329-8459-61ef02c48a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:52","title":"Csak kocsikázni akart, ezért részegen ellopott egy kisteherautót, és sorra szegte a szabályokat egy 15 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több konferenciát rendeztek Magyarországon, mint egy évvel korábban, s az előrejelzések szerint az idén további növekedés várható. ","shortLead":"Évről évre bővül a konferenciaturizmus, és e trendből Magyarország sem marad ki. Tavaly közel ötödével több...","id":"201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e534bf-2cbe-4fa5-9ec2-b83981d8e3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c04c431-4e98-4474-9420-9261ba30e1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__uzleti_turizmus__nepszerusodo_videk__dupla_koltes__a_kellemes_esahasznos","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:00","title":"Amiben Budapest lesöpri a pályáról Washingtont és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3792c6b-c01a-4524-90e5-018fcdf47446","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nemrég még a NATO bombázta, de már a szövetség tagállama; nem tagja az EU-nak, de euró a hivatalos fizetőeszköze; nem nagyobb két magyar megyénél, de kontinensnyi élménnyel vár. Ez Montenegró, mely apró országot mi japán autókkal fedeztünk fel.","shortLead":"Nemrég még a NATO bombázta, de már a szövetség tagállama; nem tagja az EU-nak, de euró a hivatalos fizetőeszköze; nem...","id":"20180929_balkan_svajca_kanyarvadaszat_montenegro_mazda_mx5_cx3_suv_roadster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3792c6b-c01a-4524-90e5-018fcdf47446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc4319-77b9-445d-8262-9a97e77de7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_balkan_svajca_kanyarvadaszat_montenegro_mazda_mx5_cx3_suv_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:30","title":"A Balkán Svájca: kanyarvadászaton jártunk Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]