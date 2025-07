Miközben a Fidesz önti magából a mesterséges intelligenciával készült propagandát, Palkovics László törvényt hozna ez ellen

„Vannak aggasztó dolgok. Jönnek a választások, és lehet, hogy használni fogják az AI-t arra, hogy hamis videókat gyártsanak. Már most is látunk ilyeneket” – fogalmazta meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legnagyobb kihívást a területért felelős kormánybiztos, Palkovics László az Economixnak adott interjúban. Bár a beszélgetést szinte biztosan korábban rögzítették, mint hogy Kocsis Máté egy kreált videót osztott meg arról, hogy „Magyar Péter” átvágja a határkerítést, Palkovics valószínűleg az Orbán által megosztott AI-koporsós videó után vélekedett így.

„Ha valaki ilyesmivel akar szórakozni, írja rá, hogy ez avatár, mesterségesen előállított felvétel. Ne verje át az embereket alattomos módon. (…) Lehet törvényt is hozni ellene, és aki ilyet csinál, annak számolnia kell a következményekkel” – mondta a lehetséges védekezési módszerekről Palkovics. Fontos megjegyezni, hogy a miniszterelnök posztjánál ilyen jelölés nem szerepelt, Kocsis pedig csak egy iróniától csöpögő kommentben („a videót természetesen Tóni 1400 milliárdos AI-szoftverével készítettünk, és persze 3000 titkosszolgával”) tért ki erre.

A kormánybiztos arra számít, hogy Magyarországon – amelyet high-tech országnak tart – legalább 15 százalékkal emeli a mesterséges intelligencia használata a GDP-t 2030-ig, és szeretné leegyszerűsíteni a technológiát, „mert sokan úgy gondolják, hogy ez valami misztikus dolog”.

Akár szeptembertől elkezdődhet az általános iskolákban az AI-oktatás Palkovics László szerint, de kiemelte: elsőként a tanároknak kell eszközt adni ahhoz, hogy az iskolai tantervek keretein belül elkezdhessék ezt. „Elég, ha a tanár elmondja: »Gyerekek, itt a ChatGPT, ez kérdez és válaszol, hasznos dolog. De amikor használjátok, gondoljátok át, hogy mit csináltok. Használjátok nyugodtan, de ne verjétek át magatokat vele. Írjátok meg a házi feladatot magatok, de ellenőrizhetitek vele. Nézzétek meg, hogy mit írt a ChatGPT, ti mit írtatok, és tanuljatok a különbségből«” – mutatta be, hogyan képzeli a mesterséges intelligencia oktatásának kezdetét.

Palkovics elmondta, a negyedik szintű önvezető autók – amelyekben még van kormány, gáz, fék, be lehet avatkozni – szabályozása hamarosan Magyarországon is elkészül, ezek használata pedig üzletileg is életképes. Azokra az autókra, amelyeknél nincs beavatkozásra lehetőség, még várni kell.