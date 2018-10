Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat, ápolókat is sorra csábítják át az állami intézményektől.","shortLead":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat...","id":"20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b8df-de62-46fa-9f14-6f86cf477744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","timestamp":"2018. október. 11. 18:12","title":"Egyre több pénzt fizet a magánegészségügyre, aki teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","shortLead":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","id":"20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a74538-892e-4012-9a7c-8f0e55529e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","timestamp":"2018. október. 12. 09:10","title":"Idegösszeomlással került kórházba Selena Gomez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"Misetics Bálint","category":"itthon","description":"A hajléktalanság hatósági üldözését a magyar állam komolyan veszi. Adódik azonban a kérdés: mi lett volna, ha a kormányzat nem a közterületi hajléktalanság betiltását, hanem annak csökkentését – szükségtelenné tételét – venné, vette volna ennyire komolyan? Vélemény.","shortLead":"A hajléktalanság hatósági üldözését a magyar állam komolyan veszi. Adódik azonban a kérdés: mi lett volna, ha...","id":"20181013_A_hajlektalansag_buntetese__a_magyar_allam_szegyene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5c4a7-12da-4955-8368-dabc841e4a85","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_A_hajlektalansag_buntetese__a_magyar_allam_szegyene","timestamp":"2018. október. 13. 15:45","title":"A hajléktalanság büntetése – a magyar állam szégyene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","shortLead":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","id":"20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873fa6-79c9-429e-a6fd-8d92d7280db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 13. 13:21","title":"Zöld rendszám és gázolaj: új dízel hibriddel jött ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","shortLead":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","id":"20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687c8fe-5c1a-4cb0-b21f-bfe43add5642","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","timestamp":"2018. október. 12. 08:34","title":"A Dunába ugrott idős nőt mentettek az éjjel Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","shortLead":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","id":"20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f39d971-2951-4766-8d03-b15bafcbf9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","timestamp":"2018. október. 12. 14:34","title":"Weber: Nagyban függ Orbántól, hogy a Fidesz a Néppárt tagja marad-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]