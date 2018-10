Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","shortLead":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","id":"20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5be91-0e72-4955-b8af-125aa084874f","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Brutális klipet készített Amanda Palmer Harvey Weinstein sötét ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6148b-96f1-4cb1-8e4c-c72d3c1855bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető autók valójában még sehol sincsenek, de van, ahol már azt tervezik, hogy így szállítanák a gyanúsítottakat.","shortLead":"Az önvezető autók valójában még sehol sincsenek, de van, ahol már azt tervezik, hogy így szállítanák a gyanúsítottakat.","id":"20181015_sofor_nelkuli_rendorauto_motorola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6148b-96f1-4cb1-8e4c-c72d3c1855bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f01ffc-b013-42b7-8477-856c002c268f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_sofor_nelkuli_rendorauto_motorola","timestamp":"2018. október. 15. 09:22","title":"Ez nem csak elsőre fura. Mi értelme a sofőr nélküli rendőrautónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok a kilométerszámlálóban. Szovjet időgép a javából.","shortLead":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok...","id":"20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bdaf84-0180-468c-8665-febd25cc3ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","timestamp":"2018. október. 14. 06:41","title":"Meggypiros, kereklámpás, patika állapotú: 2,2 millió forint ez a régi Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","shortLead":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","id":"20181014_ungar_peter_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0e7287-4427-480d-a6c1-f59d641c6162","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_ungar_peter_lmp","timestamp":"2018. október. 14. 14:32","title":"Az LMP-n poénkodik Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","id":"20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61175f4-82ed-4127-83f3-78fa4f5ba376","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","timestamp":"2018. október. 13. 15:41","title":"Székesfehérvárra költöztetnék a honvédség új parancsnokságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296741e-30f8-4973-8642-c16c84dc87ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"Ez történt: megszólalt David Attenborough, és azt mondja, ha nem lépünk mielőbb, akkor végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]