"Nem könnyű pár szóban összefoglalni ezt a 10 évet. Elsősorban végtelenül hálás vagyok azért, hogy ennyi fantasztikus emberrel hozott össze a sors – értem ez alatt a közönséget, a szerzőtársakat, a zenei producereket és megannyi olyan embert, akik folyamatosan csiszolnak és segítik a pályámat" – mondja az énekesnő. – Nekem azért érzékenyebbek ezek a kerek évfordulók, mert fontos, muszáj körbenézni, mi történt eddig, és ehhez képest döntéseket hozni a jövővel kapcsolatban. Úgy érzem, évről évre egyre kiforrottabb és önazonosabb amit csinálok."

Odett alig volt 20 éves, amikor megjelent az első, Pontos című albuma. "Az elmúlt 10 év nem csak a felnőtté válást jelentette számomra – meséli – hanem azt is, hogy megérjek arra a felelősségre is, hogy a hangommal, a mondanivalómmal a zenénem keresztül üzenek az embereknek."

Az elmúlt évtizedből több mindent is kiemel: amikor 2013-ban megkapta a Fonogram-díjat Hanyatt, homlok, egyenes című albumáért, amikor 2015-ben a Blondie előtt léphetett fel az Arénában, vagy 2016-ot, amikor több ezer ember énekelte a Sziget-himnuszt amit közösen írt szerzőtársával, Toldi Miklóssal.

Ugyancsak közös döntésük volt az is, hogy a jubileumot egy különleges lemezzel ünnepeljék. Az Odett10 című nagylemezen, ami október 22-én LP-formátumban is megjelenik, már ismert Odett-dalokat hallhatunk új formában, akusztikusan, az acapellától a vonósnégyesig. Az album mellé Odett – akinek egyébként a koncertzenekara is megújult – egy Szép mentés című új EP-t is megjelentetett.

"Az album koncepciója egy ideje már a levegőben volt – mondja az album zenei producere, Toldi Miklós. – Az egy szál gitáros koncertek bizonyították, hogy ezek a dalok működnek minimál zenei közegben is. Így fogalmazódott meg, hogy a 10 évre reflektálva különleges best of lemezt hozzunk össze. A fő gondolat, hogy a klasszikus pop-hangszerelési formákat elhagyva, inkább a tartalomra koncentráltunk. Ezért van az, hogy egy-egy dalban csak pár hangszer szólal meg, mert a fókusz az elbeszélőn van. A lemezen szereplő hangszerek nagy része akusztikus, ez is támogatja az intimebb atmoszférát. A nyitó dal, a Van az a pillanat például csak Odett hangjából épül fel, és arra támaszkodik, két dal pedig vonósnégyes kísérettel szólal meg, de kapott szerepet még két dalban a cimbalom is."

Odett 10 éves jubileumi koncertjét néhány nap múlva, október 22-én tartja az A38 Hajón.