Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem időt és pénzt is spórolhatnak használói. Mindegy, hogy kolbászt vagy almát venne, üsse be, ami kell, az app pedig nyomban mutatja a legközelebbi árust. ","shortLead":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem...","id":"20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb97582f-299f-40b1-8878-b037058a9ba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","timestamp":"2018. november. 02. 17:30","title":"Remek magyar ötlet a program, ami összehozza a hazai termelőket a vásárlókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f1f13-ac96-499f-8ae2-3300f6eee22b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A közösségi médiában könnyen kiadják a dühüket, kampányokat szerveznek, aktívak - ám amikor el kellene menni voksolni, már egyáltalán nem annyira tevékenyek. ","shortLead":"A közösségi médiában könnyen kiadják a dühüket, kampányokat szerveznek, aktívak - ám amikor el kellene menni voksolni...","id":"20181103_Segit_a_sor_es_az_ingyenkaja__a_fiatalok_Amerikaban_is_lustak_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64f1f13-ac96-499f-8ae2-3300f6eee22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8629f219-3666-4349-a5a7-409037d723b1","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Segit_a_sor_es_az_ingyenkaja__a_fiatalok_Amerikaban_is_lustak_szavazni","timestamp":"2018. november. 03. 11:40","title":"Segít a sör és az ingyenkaja? - a fiatalok Amerikában is lusták szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült belőle.","shortLead":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült...","id":"20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d9bb32-a795-469d-a693-b2e257ea9459","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","timestamp":"2018. november. 03. 06:41","title":"Mutatunk egy japán hiperautót, amiről vélhetően még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","shortLead":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","id":"20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc5b14-1076-4ec7-a2da-660efd7f1e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 03. 19:23","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni Russel Crowe-t is, hogy vállalja el ismét a szerepet.","shortLead":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni...","id":"20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d233f5-6d61-4f8c-a0eb-83d4d6209c10","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","timestamp":"2018. november. 03. 08:32","title":"Már készül a Gladiátor folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni, hogy a kormány tesz-e eleget a klímaváltozás ellen.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság elutasította Trumpék kérelmét az eljárás megszüntetéséről, szakemberek fogják megvizsgálni...","id":"20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0571435a-b28e-4970-986a-1c0a04e91341","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Hiaba_probaltak_megakadalyozni_megis_vizsgalhatjak_az_amerikai_kormanyt_a_kornyezetvedok_feljelentese_nyoman","timestamp":"2018. november. 03. 11:13","title":"Mégis vizsgálhatják az amerikai kormányt a környezetvédők feljelentése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1964690-88f9-464e-98a5-25289307b9c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hawaii legfelső bíróság kedden jóváhagyta a Mauna Kea vulkán csúcsára tervezett óriásteleszkóp építési engedélyét, a döntéssel megnyílt az út a terv megvalósítása előtt.","shortLead":"A hawaii legfelső bíróság kedden jóváhagyta a Mauna Kea vulkán csúcsára tervezett óriásteleszkóp építési engedélyét...","id":"20181102_hawaii_mauna_kea_vulkan_oriasteleszkop_tmt_obszervatorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1964690-88f9-464e-98a5-25289307b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb08911-a1d2-4c64-afe9-a46b5addae50","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_hawaii_mauna_kea_vulkan_oriasteleszkop_tmt_obszervatorium","timestamp":"2018. november. 02. 14:03","title":"Eldőlt: megépítik a vulkán tetejére a teleszkópot, a lencséje akkora lesz, mint egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]