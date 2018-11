Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben az EP-választás előtt.","shortLead":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben...","id":"20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb7cb4-29d1-4ca8-9e34-dab4345be35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Az EP-választás meghackelésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3291c289-6b5c-49b2-91ab-aa1580bb040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85b80e-5d98-4808-bf09-db381cdb9d16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_optikai_csalodas_felesegem_es_az_anyosom_kaszparov_interju_nasa_mars_video_kilogramm_masodperc_meghatarozasa_atm_csalas","timestamp":"2018. november. 25. 12:00","title":"Ez történt: Kaszparov szerint Putyin nyerésre áll a kibertérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatásai előtt.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó...","id":"20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256c3ad-6d74-47c7-b99c-816abd04aac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","timestamp":"2018. november. 26. 08:01","title":"Tonik, keksz, egész mogyorós csoki – ezeket kéri autójába Szijjártó, ha külföldre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket tartó gazdák.","shortLead":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket...","id":"20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f644e9-42bf-488e-948e-96b578de0464","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","timestamp":"2018. november. 25. 16:44","title":"Egészen lehetetlen kérdésről is szavaztak vasárnap a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","shortLead":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","id":"20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ab7c5-e473-43b6-b901-bac7b46463b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. november. 26. 12:11","title":"Nagyot esik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","shortLead":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","id":"20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a277ef-b599-40b9-a539-3895f5223161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 26. 14:55","title":"600 millió forintot kaptak a Miniszterelnökségtől a végeláthatatlan túlóra ellen tiltakozó szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni, ha továbbra sem ír alá, az egyetem költözik.","shortLead":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni...","id":"20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487341-929f-4602-8212-b9ad41718be5","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","timestamp":"2018. november. 25. 15:32","title":"Egy kórházba költözik a CEU, ha Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokatlanul hűvös időjárás miatt tömegével mosta partra a víz az elpusztult teknősöket az Egyesült Államok keleti partján, Cape Codnál.","shortLead":"A szokatlanul hűvös időjárás miatt tömegével mosta partra a víz az elpusztult teknősöket az Egyesült Államok keleti...","id":"20181126_egyesult_allamok_cape_cod_obol_elpusztult_tengeri_teknos_hideg_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457891b4-c8a4-4fba-9f2a-942ac999d7e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_egyesult_allamok_cape_cod_obol_elpusztult_tengeri_teknos_hideg_ido","timestamp":"2018. november. 26. 15:33","title":"Közel 200 tengeri teknős fagyott halálra a hirtelen jött hideg miatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]