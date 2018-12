Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","shortLead":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","id":"20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c5d1d-f825-4ffa-8ef0-c08367bd9956","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","timestamp":"2018. december. 03. 17:43","title":"Czeglédy Csaba a bírósággal szemben nyújtott be keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután a képeket többeknek elküldték. ","shortLead":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután...","id":"20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708635ac-6b95-4ecd-a2c1-7a251d38aa50","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","timestamp":"2018. december. 05. 09:23","title":"Gyermekpornográfiával vádolnak tizenegy Pest megyei középiskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban ezt a problémát is orvosolja. ","shortLead":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban...","id":"20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee6e16-97ee-4c9c-a94b-0cac423b6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","timestamp":"2018. december. 04. 18:03","title":"Túl nagynak találja a mobilját? Tegye fel rá ezt az alkalmazást, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.

","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181203_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Balla_Gyorgyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec8af0-33d5-4fd7-bdc4-29439aa7c9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Balla_Gyorgyi","timestamp":"2018. december. 03. 17:00","title":"\"Ha mindenki ugyanazt írja, abban mi a sajtószabadság?\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Balla Györgyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","shortLead":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","id":"20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96726fed-0ae5-4853-a1c5-6dad02e1ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"„Rabszolgatörvény”: népszavazás is lehet a hatnapos munkahét megakadályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","shortLead":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","id":"20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01daa01-484d-4d73-84e8-1ce944e4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","timestamp":"2018. december. 05. 10:39","title":"Rokkantnyugdíjasok kárpótlása: az Emmi még csak az Ab-döntést olvasgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]