[{"available":true,"c_guid":"b8e9a36e-542a-484a-b5e0-8c5d26ddf048","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 18-án jelenti be a Lenovo a Z5s okostelefont, és egyes források szerint a készüléknek lesz egy „ferraris” változata is.","shortLead":"December 18-án jelenti be a Lenovo a Z5s okostelefont, és egyes források szerint a készüléknek lesz egy „ferraris”...","id":"20181217_lenovo_z5s_ferrari_superfast_edition_12gb_ram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e9a36e-542a-484a-b5e0-8c5d26ddf048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fb30ec-bfe2-4370-9342-6b71f41fb60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_lenovo_z5s_ferrari_superfast_edition_12gb_ram","timestamp":"2018. december. 17. 20:03","title":"Kiszivárgott egy kép: lehet, hogy ez lesz a világ első telefonja 12 GB RAM-mal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn. ","shortLead":"A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn. ","id":"20181217_Januar_vegen_szavaz_a_brit_parlament_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cbd6df-9b14-4631-acae-5117895c29ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Januar_vegen_szavaz_a_brit_parlament_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 17. 19:30","title":"Január közepén szavaz a brit parlament a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni a román kormány","shortLead":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni...","id":"20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a90da-a7f7-47db-ba61-804cd2ac4232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","timestamp":"2018. december. 19. 05:35","title":"Kapzsisági adót vet ki a bankokra Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","shortLead":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","id":"20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a456980c-c80a-409c-af34-d526b8f9db0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Jót vitázott Raskó György a fideszes aktivistával a magyar gazdaság eredményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","shortLead":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","id":"20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3904ee-3db8-419e-8e60-506276852a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 16:03","title":"Állandóan fáradtnak érzi magát? Nem biztos, hogy a kimerültség vagy a nemalvás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]