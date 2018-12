Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben Debrecenben és Nyíregyházán is tüntetés kezdődött.","shortLead":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben...","id":"20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727813a-a1c7-48c5-9d55-045d75ca740b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","timestamp":"2018. december. 19. 17:51","title":"Bécsben, Debrecenben és Nyíregyházán is tüntettek a kormány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai rezsimnek még van legalább 20 éve – állítja a rendező, aki szerint a tao-törvény totális lerohanása szakmának, akkora szégyen, mint a CEU ügye.","shortLead":"A mai rezsimnek még van legalább 20 éve – állítja a rendező, aki szerint a tao-törvény totális lerohanása szakmának...","id":"20181219_Alfoldi_Biztosan_csodalatos_elet_lesz_itt_amikor_en_7580_eves_leszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d4d456-8626-4ded-a454-23c164e5aeee","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Alfoldi_Biztosan_csodalatos_elet_lesz_itt_amikor_en_7580_eves_leszek","timestamp":"2018. december. 19. 09:14","title":"Alföldi: „Biztosan csodálatos élet lesz itt, amikor én 75-80 éves leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","shortLead":"Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti.","id":"20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1fb013-c969-4cf0-b968-1efccf46b1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376c0ec-61e9-4cc9-8562-ef064c3cc99c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tapetavago_kessel_vette_vedelmebe_a_BKKautomatat_fosztogato_tarsasagot_egy_ferfi_a_Jaszain","timestamp":"2018. december. 19. 10:20","title":"Tapétavágó késsel vette védelmébe a BKK-automatát fosztogató társaságot egy férfi a Jászain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt hajlandó helyszínt biztosítani hozzá.","shortLead":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt...","id":"20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e8a1ee-16c0-44d7-835a-eb1cac6d1e36","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","timestamp":"2018. december. 20. 14:13","title":"Politikai okokból nem tarthatták meg a rászoruló gyerekek pizzapartiját a keszthelyi iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","shortLead":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","id":"20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf244ecc-5633-4b1b-aefa-fb521485beea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","timestamp":"2018. december. 20. 15:51","title":"Ha drága ajándékot vesz karácsonyra, az állam is leveszi róla a sápot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már most elárult róla a gyártó. ","shortLead":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már...","id":"20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6dad6f-b273-44d0-ad3b-148236d23c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Hivatalos: számos fejlesztéssel támad az új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]