Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","shortLead":"Egy játékos kép arról, hogy nagyjából milyen a nők helyzete a tudományban. ","id":"20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973100c9-7e0b-4e52-beb8-0b86b55d280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915e3fa2-7cc4-4db7-8354-5c3e49eac341","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Jatek_Megtalaljak_a_not_a_tudomanyban","timestamp":"2018. december. 30. 10:52","title":"Játék: Megtalálják a nőt a tudományban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","shortLead":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","id":"20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173444b-d0e7-46b1-b7f2-de0889a622fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","timestamp":"2018. december. 30. 21:20","title":"Elő a szelvényeket: ezzel a hat számmal nyerhetett a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja, az ATV ugyanis összeszedte, melyik jeles politikusunk hogyan ünnepel. ","shortLead":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja...","id":"20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01445ea8-5dca-4a3c-8f44-0f3953f8ee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","timestamp":"2018. december. 31. 11:46","title":"Jellemző: Orbán egy repülőn, Gyurcsány a konyhában tölti a szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik leggyakoribb újévi fogadalmat.","shortLead":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik...","id":"20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7aee8c-1323-45fc-bdcb-81638cfdf45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","timestamp":"2018. december. 31. 12:03","title":"Szeretne lefogyni az új évben? Egy meglepetéssel segíthet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","shortLead":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","id":"20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddbcfeb-adbd-44f5-a1a8-f5857e256216","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","timestamp":"2018. december. 30. 14:44","title":"Beperelt a Nirvana egy ruhamárkát, mert ellopták a sárga smiley-logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék esélye lesz annak, hogy megtörténik a kilépés. ","shortLead":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék...","id":"20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba94ac-7bc6-4e81-a0df-d1f4e8e6ffe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 30. 12:10","title":"Brit miniszter: Nem biztos, hogy lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]