[{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A területet szeptemberben kell átadni a német autógyártó cégnek.","shortLead":"A területet szeptemberben kell átadni a német autógyártó cégnek.","id":"20190114_Regeszek_dolgoznak_a_debreceni_BMWgyar_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95064ac4-3ea7-44fe-8cf8-961e95a86ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Regeszek_dolgoznak_a_debreceni_BMWgyar_helyen","timestamp":"2019. január. 14. 12:51","title":"Régészek dolgoznak a debreceni BMW-gyár helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","shortLead":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","id":"20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7c7ea7-7be8-460b-b103-0ce10624039b","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","timestamp":"2019. január. 14. 14:27","title":"Kannibál lesz a cuki nyuszikból, ha túl nagy a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07409321-fb01-4b57-b1fc-f621c3dd2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a hőmérsékletről, pedig a mögötte rejlő tudomány tele van még meglepetésekkel. A Spektrum új műsorában bemutatott kísérletekben láthatunk folyadékként viselkedő szilárd anyagokat, a gravitációval dacoló túlhűtött kerámiát, és a Napnál forróbb plazmát is.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a hőmérsékletről, pedig a mögötte rejlő tudomány tele van még meglepetésekkel...","id":"20190114_jegtol_a_tuzig_a_homerseklet_elkepeszto_tudomanya_spektrum_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07409321-fb01-4b57-b1fc-f621c3dd2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7128ced3-6933-45fe-a35c-477cb25443df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_jegtol_a_tuzig_a_homerseklet_elkepeszto_tudomanya_spektrum_sorozat","timestamp":"2019. január. 14. 11:03","title":"Jégtől a tűzig: a hőmérséklet elképesztő tudománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43864b7-c926-4c6b-9fd9-c78a7be98c93","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A párt radikálisainak javaslatát, amely szerint 2024-ig ki kell vezetni Németországot az Európai Unióból, végül leszavazták az Alternative für Deutschland Drezda mellett megtartott hétvégi összejövetelén, de a kemény Európa-ellenes hangvétel megmaradt – számolt be a Deutsche Welle.","shortLead":"A párt radikálisainak javaslatát, amely szerint 2024-ig ki kell vezetni Németországot az Európai Unióból, végül...","id":"20190114_Brexit_utan_Dexit_Meglebegtette_a_nemet_kilepest_az_EUbol_a_szelsojobboldali_AfD_kemeny_magja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43864b7-c926-4c6b-9fd9-c78a7be98c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3834c5f-631f-42a5-b63c-d25c58caa4bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Brexit_utan_Dexit_Meglebegtette_a_nemet_kilepest_az_EUbol_a_szelsojobboldali_AfD_kemeny_magja","timestamp":"2019. január. 14. 14:15","title":"Brexit után Dexit? Meglebegtette a német kilépést az EU-ból a szélsőjobboldali AfD kemény magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","shortLead":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","id":"20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891963a8-b399-4b70-9b2a-4ddfb5f0aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","timestamp":"2019. január. 14. 12:51","title":"Elkészült a világ legnagyobb O1G-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","shortLead":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","id":"20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040866ec-5190-4b3e-89b9-b6364de13fd9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","timestamp":"2019. január. 15. 13:23","title":"Szükségállapotot hirdettek, a közlekedés is akadozik a Magas-Tátrában az ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros a rögzítés.","shortLead":"A Nike Adapt BB néven mutatta be legújabb fejlesztését, aminél okostelefonnal állíthatjuk be, mennyire legyen szoros...","id":"20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714ea966-c03e-4a91-b1ba-f16d4f061480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_adapt_bb_okoscipo","timestamp":"2019. január. 15. 21:43","title":"Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","shortLead":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","id":"20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd576458-4df3-4928-9098-5b5f67e67f21","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]