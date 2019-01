Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","shortLead":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","id":"20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48b9b3-019a-44f8-b589-c87ca2103550","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","timestamp":"2019. január. 17. 09:51","title":"Szél szerint karbantartásra hivatkozva zárták le előlük az MTVA folyosóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","shortLead":"Kétszer is feltűnt a peronoknál, a második eset után elfogták.","id":"20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdacec1e-6349-4bcb-a082-799aca57a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b65f3-df0d-46d6-8a17-8047cbee63de","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Vadat_emeltek_a_kobanyai_szatir_ellen_aki_a_vasutallomason_mutogatta_magat","timestamp":"2019. január. 17. 10:31","title":"Vádat emeltek a kőbányai szatír ellen, aki a vasútállomáson mutogatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására. Állítólag egy kétkijelzős, de nem összehajtható telefont is hoz magával.","shortLead":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására...","id":"20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07881da-ec36-43ff-8749-82f86b7dac91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 11:03","title":"Különleges androidos mobil érkezik: igazi kétkijelzős telefont villanthat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","shortLead":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","id":"20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757546e-17ef-4b2e-8be4-7ae61a7fe392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","timestamp":"2019. január. 18. 11:45","title":"A francia szélsőjobb kihátrál az egyik legnagyobb melléfogásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági indítványt Theresa May konzervatív kormányfő. Bemutatjuk a nőt, aki a sokadik akadályt veszi úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.","shortLead":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági...","id":"20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cb2143-f54a-4329-b35c-587149a12396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:36","title":"Theresa May: a nagy túlélő párducmintás cipőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","shortLead":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","id":"20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83b96d-07cc-40cb-a3a7-9266b4159492","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","timestamp":"2019. január. 17. 14:24","title":"Megkezdte az előkészületeket a tőzsdei kibocsátásra az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a diszkó fényeket is ők adják.","shortLead":"És a diszkó fényeket is ők adják.","id":"20190117_rendorauto_disco_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618814a-dd17-47d1-afd0-26e3f29e7023","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_rendorauto_disco_autos_video","timestamp":"2019. január. 17. 12:19","title":"Szuper jó fej rendőrök, ritmusra nyomják a szirénát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]