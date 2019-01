Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi kedvezményre való jogosultságot, ha valakinek olyan fogyatékossága van, amely idén került fel a súlyos fogyatékosságok listájára.","shortLead":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni...","id":"20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f7cded-64ff-4057-90c6-e1e877076eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. január. 24. 13:24","title":"Üzent a minisztérium a súlyos betegséggel élőknek: öt éven belül kaphatnak vissza pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","shortLead":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","id":"20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3185ab-70df-4fd0-980c-aa15a6f7d603","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","timestamp":"2019. január. 23. 11:24","title":"A Pennynél lehet 400 órát túlórázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem az egyik legsikeresebb keresztplatform játékot, a Fortnite-ot.","shortLead":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem...","id":"20190123_netflix_fortnite_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006948c-19e1-48ae-899a-d18ab031c10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_netflix_fortnite_hbo","timestamp":"2019. január. 23. 14:03","title":"Ez érdekes: egy játéktól tartanak a leginkább a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4dafb3-2479-4df2-a931-302545f82708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen új Solaris–Škoda trolibuszból még 20 darab érkezik hamarosan a fővárosba. Hivatalosan Solaris Trollino a típusneve a járműveknek. ","shortLead":"Ilyen új Solaris–Škoda trolibuszból még 20 darab érkezik hamarosan a fővárosba. Hivatalosan Solaris Trollino...","id":"20190123_skoda_trolibusz_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e4dafb3-2479-4df2-a931-302545f82708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8c7971-4a53-408f-8512-a5a8e8df0444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_skoda_trolibusz_budapest","timestamp":"2019. január. 23. 11:13","title":"Megérkezett az első piros Skoda troli Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. január. 24. 07:30","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","shortLead":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","id":"20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c1ee6-d8f1-4654-8154-dafd91ce533d","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","timestamp":"2019. január. 24. 14:28","title":"Megfejthették Nagy Sándor halálának 2300 éves rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","shortLead":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b090b93-e9c4-48d4-b961-ffce9434c0a7","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Kézilabda-vb: kikapott, és távol került az olimpiától a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]