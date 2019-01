Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","shortLead":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","id":"20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173147d-5a43-4c9a-b89f-3f5ffe1fc0ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","timestamp":"2019. január. 28. 17:40","title":"Visszatérhet kedvenc valkűrünk a Bosszúállók: Végjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","shortLead":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","id":"20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a20fe-2f9c-448d-a5b3-21824bfa3b82","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","timestamp":"2019. január. 29. 11:02","title":"Tablóképet csináltak Magyarország top bűnözőiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","shortLead":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","id":"20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06148fdf-49ae-4d40-a887-93cf233a4d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","timestamp":"2019. január. 29. 07:59","title":"Kigyulladt a Balaton-parton egy hotel két helyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és a dolgozók követelései között. A szakszervezet üdvözli, hogy legalább már az ajánlat szerkezetét illetően egy lapon vannak. A cég tájékoztatója szerint egy kezdő munkavállaló akár 50 százalékos béremelkedésre számíthat két év alatt, igaz, ebben a már bevezetett emelések és pluszjuttatások is benne vannak.","shortLead":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és...","id":"20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402c4dc-cecb-4027-a6e1-4b2370ecce40","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","timestamp":"2019. január. 28. 15:22","title":"Az Audi engedett egy kicsit a bértárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások során kialakított megállapodást.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások...","id":"20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a58b3f-6aed-4a2c-8c37-ebaeea212cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","timestamp":"2019. január. 29. 16:37","title":"Weber: Nincs értelme újra tárgyalni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ három nagyvárosában is megismerhetik a szakemberek és az érdeklődő gasztronauták. Ezekben a napokban ott vagyunk Lyonban, Madridban és Tokióban is a legrangosabb szakmai eseményeken. ","shortLead":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ...","id":"20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b919712d-72b3-4fec-b2b4-645c6e7101c8","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","timestamp":"2019. január. 28. 18:54","title":"Magyarok a gasztrovilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0d032b-8b8f-4495-b5d5-8babf0aede2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan érdemes ráállni erre az iparágra is, és nevet szerezni az elektromos autók optikai tuningolásában.","shortLead":"Gyorsan érdemes ráállni erre az iparágra is, és nevet szerezni az elektromos autók optikai tuningolásában.","id":"20190128_tesla_model_3_tuning_revozport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e0d032b-8b8f-4495-b5d5-8babf0aede2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741678a6-1374-46a3-9e2c-c79942f815cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_tesla_model_3_tuning_revozport","timestamp":"2019. január. 28. 11:15","title":"Igazán jót tesz egy kis finom tuning a Tesla Model 3-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elveszettnek hitt felvétel került elő David Bowie-ról. Az alteregójának, Ziggy Stardustnak a legelső tévés fellépését találták meg szalagon. ","shortLead":"Elveszettnek hitt felvétel került elő David Bowie-ról. Az alteregójának, Ziggy Stardustnak a legelső tévés fellépését...","id":"20190129_Megtalaltak_a_David_Bowierajongok_Szent_Graljat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49b54fbb-b287-47fa-bba8-2a0ea6deb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e86fcc9-77e9-4660-af4b-990855c93c50","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Megtalaltak_a_David_Bowierajongok_Szent_Graljat","timestamp":"2019. január. 29. 11:23","title":"Megtalálták a David Bowie-rajongók Szent Grálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]