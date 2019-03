Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c28cf8a-66f5-41c8-9e54-7faf89c64387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmival akarták átvinni a drága terepjárót.","shortLead":"Hamis forgalmival akarták átvinni a drága terepjárót.","id":"20190305_45_millios_lopott_AMGMercedest_fogtak_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c28cf8a-66f5-41c8-9e54-7faf89c64387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6df27d-fd70-4eb5-9d02-22fb5684f439","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_45_millios_lopott_AMGMercedest_fogtak_a_hataron","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"45 milliós, lopott AMG-Mercedest fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","shortLead":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","id":"20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd946fc3-860f-43da-943a-b20ec5d10199","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","timestamp":"2019. március. 05. 17:09","title":"Ez nagyon fog fájni: megérkezett az előzetes a Trónok Harca befejező évadához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak választ. ","shortLead":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak...","id":"20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea79cd-d3b5-4822-985b-ea42df78effd","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","timestamp":"2019. március. 05. 19:32","title":"A CEU nem adta fel a reményt, hogy Budapesten maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes programmal mára 50 millióan játszanak. Ez óriási szám. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes...","id":"20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca3af7-948b-490c-807f-6b019271d38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. március. 05. 10:33","title":"Nem tudják letenni az emberek, már 50 millióan játszanak az ingyenes Apex Legends-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","shortLead":"Legalábbis a BMW, és nem a sztereotípiák szerint. A suli pedig nem máshol lenne, mint a csodás M városban.","id":"20190305_bmw_suli_auto_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7eda329-cbfd-4902-8c6d-eaff963d60dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5720b1-5763-46d0-9f81-d00a6a99df86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bmw_suli_auto_video","timestamp":"2019. március. 05. 17:17","title":"Ha lenne BMW-sek iskolája, ilyen lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae792589-15bc-44ad-ae7c-324a6b797c3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Goodyear bemutatta az Aero nevű fejlesztését, amely kettős funkciót lát el, repülő autókhoz tervezték őket.","shortLead":"A Goodyear bemutatta az Aero nevű fejlesztését, amely kettős funkciót lát el, repülő autókhoz tervezték őket.","id":"20190306_goodyear_aero_abroncs_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae792589-15bc-44ad-ae7c-324a6b797c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a0a3a-4419-49d7-9d1b-c7a3b119a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_goodyear_aero_abroncs_repulo_auto","timestamp":"2019. március. 06. 12:26","title":"Olyan autógumit mutattak be, ami lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]