Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz egy férfi halálát okozta, ezért perli az Apple-t az áldozat felesége.","shortLead":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz...","id":"20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32134fb3-abc8-48a1-b0aa-dfc51a5c8bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","timestamp":"2019. február. 21. 12:03","title":"Beperelte az Apple-t a feleség, akinek meghalt a férje egy kigyulladt iPad okozta tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától átlagosan 10 százalékos béremelést kértek. Nemleges volt a válasz.","shortLead":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától...","id":"20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf3ea8-990d-4316-a124-b84d1b105e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","timestamp":"2019. február. 22. 08:16","title":"Sztrájkra készülnek a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","shortLead":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","id":"20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae0a25-bec7-497e-a1e2-4da48202c4d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","timestamp":"2019. február. 21. 16:43","title":"Brüsszel 2,2 millió euróval támogatja a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dfede-bee6-4fa8-a879-a517ccd65cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 15:47","title":"Venezuelai ügy: teljes egyetértésben a Helsinki Bizottság és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","shortLead":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","id":"20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d55dc1-6a0a-4848-9512-a6222db65a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","timestamp":"2019. február. 21. 17:36","title":"Meghalt Fésűs Éva Kossuth-díjas író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifitechnológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b464d99-5ad0-4b5c-b67e-8cf7cbc112a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","timestamp":"2019. február. 20. 22:38","title":"A Huawei azonnal megköszönte a Samsungnak a Galaxy S10-et, de még hogy...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket.","shortLead":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön...","id":"20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad84fc-757c-4c8f-9708-2f9d5b9664df","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","timestamp":"2019. február. 21. 07:22","title":"Demokratákat, aktivistákat, újságírókat akart ölni az amerikai parti őrség egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]