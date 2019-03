Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be a szervezethez.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) dönt a kínaiak olimpiai bajnok úszója, Szun Jang doppingügyében, miután...","id":"20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f3509a-3d46-4c74-81cf-2c6daf47122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56a08ee-aab4-4638-ad57-c0dfe496cc4e","keywords":null,"link":"/sport/20190313_szun_jang_uszo_doppingellenor_wada_fellebbezes","timestamp":"2019. március. 13. 19:36","title":"Súlyosan megbüntethetik Szun Jangot, aki állítólag kalapáccsal verte szét a vérmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","shortLead":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","id":"20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc77c09-7d97-46a2-8f14-9c842d35f208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","timestamp":"2019. március. 14. 12:26","title":"Felvonulást szerveznek a köztisztviselők május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","shortLead":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","id":"20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da89202-6acc-40eb-a494-e783a1a4b8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","timestamp":"2019. március. 14. 10:14","title":"Országszerte több ezer köztisztviselő kezdett sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az együttműködés törvényi kötelezettségét a szakszervezet szerint megszegve blokkolta le végül a Klebelsberg Központ a pedagógussztrájkot, de pár helyen voltak sztrájkoló tanárok.","shortLead":"Az együttműködés törvényi kötelezettségét a szakszervezet szerint megszegve blokkolta le végül a Klebelsberg Központ...","id":"20190314_Fordulat_reggelre_az_allam_jogszerutlennek_minositette_a_pedagogussztrajkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75f526-89af-49a5-9856-cc43279bdac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Fordulat_reggelre_az_allam_jogszerutlennek_minositette_a_pedagogussztrajkot","timestamp":"2019. március. 14. 10:28","title":"Fordulat: reggelre az állam jogszerűtlennek minősítette a pedagógussztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger állatvilágára.","shortLead":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger...","id":"20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627be70-e953-43aa-aeea-4d1ef2f922e1","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:57","title":"Egyre több helyen tiltják be a léggömböket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","shortLead":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","id":"20190312_audi_100_long_nyujtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3664594f-cdb7-4680-b5f3-095b5332b65f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_audi_100_long_nyujtott","timestamp":"2019. március. 14. 04:04","title":"Nem csak 7 üléses, de hat ajtós is ez a 26 éves Audi ritkaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren kértek elnézést.","shortLead":"A Twitteren kértek elnézést.","id":"20190314_Facebook_uzemzavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7317b6-fbee-4dde-bc76-a4103b082c68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Facebook_uzemzavar","timestamp":"2019. március. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a Facebook az üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","shortLead":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","id":"20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bc12b2-6886-4f3a-9e8c-0da715006646","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","timestamp":"2019. március. 13. 18:43","title":"Kapott még 43 hónapot Trump volt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]